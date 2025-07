Segundo despido de un presentador de MasterChef Reino Unido en una semana

El Norte Valladolid Jueves, 17 de julio 2025, 15:56 Comenta Compartir

Si hace una semana despedían al presentador de MasterChef en Reino Unido, Gregg Wallace, por casi 50 denuncias por 'manoseos', ahora es el turno de su compañero John Torode. En su caso, este ha sido despedido del programa de cocina por hacer un comentario en el que incluía «un término racista grave que no puede aceptarse de ninguna manera», explicaba la BBC, cadena de televisión encargada de producir el programa en Reino Unido.

Al parecer, el comentario se hizo hace unos años, en algún momento entre 2018 y 2019, explicaba Torode en dos comunicados publicados en sus redes sociales. «Siguiendo la publicación del sumario de la investigación de Gregg Wallace mientras trabajaba en MasterChef, soy consciente de la especulación de que soy uno de los otras dos personas contra las que se ha presentado una denuncia», escribía el presentador en el comunicado.

«La acusación dice que hice esto en algún momento de 2018 o 2019, en una situación social, y que la persona con la que estaba hablando no creyó que fuera con mala intención y que inmediatamente después me disculpó», añadía un Torode que llevaba en el programa desde hacía veinte años.

«No tengo ningún recuerdo de esto, y no creo que haya ocurrido. Sin embargo, quiero aclarar que siempre he considerado que cualquier lenguaje racial es completamente inaceptable en cualquier entorno», escribía el presentador y reiteraba que «la investigación no pudo siquiera indicar la fecha o el año en el que supuestamente dije algo inapropiado».

Su última aparición en el programa será en 'MasterChef Celebrity', grabado con Grace Fent junto con dos fantásticos especiales navideños. Destaca que ha disfrutado cada minuto trabajando en el programa, pero que es la hora de que otra persona recoja los cubiertos, alguien que lo ame tanto como él lo ha hecho.