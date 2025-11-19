El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Santo Profeta Abdías y San Bárlaam.
Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy miércoles 19 de noviembre de 2025?

Hoy se celebra, entre otros, Santo Profeta Abdías y San Bárlaam

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:33

Hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025, el santoral cristiano celebra entre otros, Santo Profeta Abdías. Se le adjudica el más breve de los libros proféticos del antiguo testamento. Abdías es un nombre hebreo que significa sirviente, servidor o adorador de Yahvé. Tras el exilio del pueblo de Israel comunicó la ira del Señor enfocada a los enemigos.

También se conmemora San Bárlaam, mártir. En Antioquía, en la actual Siria, mantuvo una personalidad fuerte cerrada por la sabiduría de Cristo. Desde pequeño contempló la oración como una vía de escape, un refugio. Rechazó el fuego y el incesto que le ponían en las manos para que sacrificara a los ídolos. Por desobedecer las órdenes del tirano, fue condenado a muerte.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025:

Santos de hoy

  • San Azas

  • San Eudón de Le Puy

  • San Federico Jansoone

  • Santa Matilde de Hackeborn

  • San Máximo de Cesarea

  • San Rosa Felipa Duchesne

  • San Teofredo de Calmeliac

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

