Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy miércoles 12 de noviembre de 2025?

Hoy se celebra, entre otros, Santa Agustina Pietrantoni y San Cuniberto de Colonia

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:17

Hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025, el santoral cristiano celebra a Santa Agustina Pietrantoni, religiosa y enfermera italiana que fue asesinada por uno de los pacientes a los que cuidaba.

Desde niña destacó por su entrega: con sólo siete años, junto a otros chicos, cargaba sacos de piedras y arena para la construcción de la vía entre Orvinio y Poggio Moiano, y a los doce participó en la recogida de aceitunas. Decidió consagrar su vida a Cristo y abrazar la vida religiosa; rechazó pretendientes pese a la presión de su madre y a las burlas que la acusaban de falta de valentía o de buscar la vía fácil.

A los 22 años ingresó en Roma en la comunidad de las Religiosas de la Caridad, fundada por Jeanne-Antide Thouret, donde adoptó el nombre de Agustina. Se dedicó inicialmente al cuidado de los niños en el hospital del Espíritu Santo y más adelante atendió a enfermos de tuberculosis. Algunos pacientes mostraban conductas agresivas y uno de ellos la apuñaló; antes de fallecer, Agustina llegó a perdonarle y a rezar por su alma.

También se recuerda a San Cuniberto de Colonia, quien fue el noveno obispo de esa ciudad desde el año 627 hasta su muerte. Como obispo actuó como consejero del rey Dagoberto I y, tras la investidura de Sigeberto III (en 633 o 634), fue nombrado corregente junto al mayordomo del palacio Adalgisel de Austrasia. Tras el fallecimiento del sucesor de Adalgisel, Pipino de Landen, Cuniberto ejerció como principal funcionario del rey y participó en la revisión del Lex Ripuaria.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025:

Santos de hoy

  • San Emiliano de la Cogolla

  • San Hesiquio de Vienne

  • San Josafat Kuncewicz

  • San Labuino de Daventer

  • San Macario de Maleo, Escocia

  • San Margarito Flores

  • San Nilo de Ancira

  • Beato Gabriel Ferretti

  • Beato José Medes Ferris

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

Te puede interesar

