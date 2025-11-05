El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Santa Ángela de la Cruz. El Norte
Onomástica

Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy miércoles 5 de noviembre de 2025?

Hoy se celebra, entre otros, Santa Ángela de la Cruz

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:10

Comenta

Hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025, el santoral cristiano celebra a Santa Ángela de la Cruz, una religiosa sevillana nacida en 1846 que fundó la congregación de la Compañía de las Hermanas de la Cruz.

Se centró en ayudar a los pobres y a los enfermos; y falleció en 1932 tras sufrir un accidente cerebrovascular. Juan Pablo II la canonizó en el año 2003, y su sepulcro se encuentra en la capilla de la Casa Madre en Sevilla.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025:

Santos de hoy

  • Santa Isabel

  • San Zacarías

  • Santa Bertila de Chelles

  • Santo Domingo Mau

  • Santo Domnino de Cesarea

  • San Fibicio de Tréveris

  • San Geraldo de Beziers

  • San Guetnocio de Bretaña

  • San Marcos de Ecano

  • Beato Bernardo Lichtenberg

  • Beato Gómidas Keumurgian

  • Beato Gregorio Lakota

  • Beato Guido María Conforti

  • Beato Juan Antonio Burró Más

  • Beata María del Carmen Viel Ferrando

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

