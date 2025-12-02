El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Santa Bibiana y San Hababuc. El Norte
Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy martes 2 de diciembre de 2025?

Hoy se celebra, entre otros, Santa Bibiana y San Hababuc

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:34

Hoy, martes 2 de diciembre, el santoral cristiano celebra Santa Bibiana. No tenemos fechas de su vida, pero está documentada la dedicación a esta santa de una basílica en Roma en el pontificado del Papa Simplicio (468-473). Pudo vivir quizá a finales del siglo III, con una entrega colmada y que dio su vida a Dios, muriendo en martirio, al igual que sus padres y su hermana. La tradición y la iconografía representan su martirio mediante la flagelación, estando atada a una columna.

También se conmemora San Hababuc, profeta, el cual, ante la iniquidad y violencia de los hombres, anunció el juicio de Dios, pero también su misericordia, diciendo 'el justo vivirá por su fe'.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, martes 2 de diciembre de 2024:

Santos de hoy

  • San Adria

  • San Anselmo monje

  • Santa Aurelia

  • San Constantino abad

  • Santa Martana

  • San Silverio papa

  • Beato Iván Slezyuk

  • Beato Oderisio

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

