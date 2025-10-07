El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bolsa de cannabis. Reuters

El Gobierno aprueba el uso del cannabis en medicamentos a través de un Real Decreto

El Consejo de Ministros ofrece una alternativa para los pacientes que no responden a tratamientos convencionales, siempre que un médico especialista lo considere

David Hernández

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 12:19

Comenta

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que autoriza el uso de medicamentos que contengan cannabis en su elaboración. Esta propuesta ... del Ministerio de Sanidad supone un hito sin precedentes, ante la regulación de una fórmula medicinal que levanta controversia por sus posibles efectos. Dichos medicamentos estarán disponibles solo para personas que no encuentren solución en sus medicinas tradicionales y con problemas de salud muy concretos. Dolores crónicos, epilepsias severas o esclerosis múltiple, son algunos de los ejemplos en los que se pondrá a prueba esta nueva alternativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desalojan la piscina del balneario de Valbuena de Duero por la presencia de heces
  2. 2 Óscar Puente: «Ni integración ni soterramiento, aquí termina esta historia»
  3. 3

    Un multiatropello en Mojados acabó en el acto con la vida de Ignacio
  4. 4

    La presencia de cientos de kilos de tripas de conejo obliga a cortar un carril de la Autovía del Duero
  5. 5

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  6. 6

    El uso de un fumigante tóxico confina en sus casas a vecinos de un pueblo de Segovia
  7. 7 Muere un hombre de 72 años tras ser atropellado por un coche en Mojados
  8. 8 Rompe dos televisiones con una banqueta tras perder más de mil euros en una casa de apuestas
  9. 9 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  10. 10

    Un incendio se queda a pocos metros de las chabolas de Juana Jugan: «Así no podemos estar, esto es un peligro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Gobierno aprueba el uso del cannabis en medicamentos a través de un Real Decreto

El Gobierno aprueba el uso del cannabis en medicamentos a través de un Real Decreto