El consumo de tabaco y cannabis entre adolescentes está en mínimos históricos El porcentaje de chicos que se emborrachan es el más bajo del siglo y el de los que toman hipnosedantes el menor en una década, según Sanidad

Alfonso Torices Madrid Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:24

El consumo de alcohol, tabaco y drogas entre los adolescentes españoles vive un notable y generalizado descenso. Es la buena noticia que trae la encuesta Estudes 2025, el informe que radiografía el uso del tabaco y de toda clase de sustancias estupefacientes entre los escolares de 14 a 18 años. Una investigación que elabora a partir de más de 35.000 cuestionarios en 836 colegios e institutos el Ministerio de Sanidad cada dos años desde hace ya tres décadas.

Las principales conclusiones del estudio del último bienio no pueden ser más positivas. El consumo de tabaco y de cannabis entre los alumnos españoles de los institutos está en sus niveles más bajos desde que comenzó a medirse en 1994, también ha bajado sustancialmente el consumo de alcohol, de hipnosedantes y de las principales drogas en los últimos dos años y la toma de bebidas energéticas es la más reducida desde hace una década. En paralelo, la percepción del riesgo que supone consumir habitualmente toda clase de estas sustancias psicoactivas y tóxicas se ha elevado de forma notable entre los adolescentes españoles, con máximos en cannabis y alcohol.

Pese a la bajada general del uso de drogas entre los 14 y 18 años, aún beben con frecuencia la mitad de los escolares y el vapeo sigue al alza

No obstante, pese a la notable mejora no todos los resultados son buenos. La mitad de los chicos de instituto siguen bebiendo alcohol con frecuencia pese a estar prohibido por la ley -es la droga con mayor consumo-, el uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores se mantiene al alza entre los escolares de 14 a 17 años y la edad media de inicio al consumo en todas estas sustancias y hábitos perniciosos es muy precoz, ronda de media los 14 años.

La ministra de Sanidad, Mónica García, celebró que la encuesta trae «un mensaje de optimismo», con los mejores resultados desde el inicio del siglo, lo que demuestra que las nuevas generaciones «cada vez se cuidan más» y las campañas de sensibilización y las políticas restrictivas de humos y alcohol están funcionando.

Las cifras sobre el consumo de alcohol entre los chicos de instituto reflejan un descenso pronunciado en todas las categorías, pero sobresalen especialmente tres datos. El primero es que quienes han bebido en el último mes, los que lo hacen de forma más habitual, han bajado cinco puntos en dos años, hasta el 52%. Pero sobre todo destacan las caídas de entre tres y cuatro puntos de quienes se emborracharon en el último mes y de los que participaron en atracones de alcohol, las prácticas más extremas, que bajan al 17% y al 25%, respectivamente. En ambos casos son los mejores datos en lo que llevamos de siglo.

La mitad valora dejar de fumar

La caída del consumo de tabaco entre los jóvenes profundiza la tendencia que se inició a finales de la década pasada hasta alcanzar el mínimo desde 1994. Los descensos son notables en todas las categorías, con reducciones próximas a los cinco puntos en el bienio. Quienes han fumado alguna vez son el 27%, los que fumaron en el último año, el 21%, los que lo hicieron en el último mes, el 15,5%, y los que encienden o lían cigarrillos a diario solo son el 4,3%. Completa la foto otro dato positivo. Casi la mitad de quienes fuman han intentado dejarlo en el último año.

La parte negativa es que la gran caída del tabaquismo entre los escolares no estará asegurada hasta que también se destierre la moda del vapeo, que según los expertos es la puerta de entrada a ese hábito pernicioso. El Estudes indica que bajan cinco puntos los alumnos que han usado alguna vez cigarrillos electrónicos, hasta el 49,5%, pero hay un aumento del consumo habitual de estos productos entre los 14 y los 17 años. Un 27% ha vapeado en el último mes. El dato esperanzador es que se disparan los adolescentes que han asumido que vapear es perjudicial para la salud. Son ya seis de cada diez, con un aumento de 18,5 puntos en dos años.

El cannabis sigue siendo la droga ilegal más consumida por los adolescentes españoles, pero uso está en mínimos históricos y el retroceso en las diferentes categorías se mueve entre cuatro y seis puntos en el bienio. Han fumado canutos en alguna ocasión el 21%, lo hicieron en el último año el 15,5% y los más habituales, quienes los fumaron en el último mes, son el 11,6%.

Tranquilizantes sin receta

Otro dato esperanzador es que el consumo de hipnosedantes (tranquilizantes y somníferos) entre los adolescentes españoles ha bajado por primera vez en más de diez años. No obstante, sigue tomándolos en alguna ocasión el 18% y, lo que es peor, la mitad lo hace sin control ni receta del médico. El inicio del consumo son los 14 años y es más alto entre las chicas.

El uso del resto de las principales drogas ilegales, las más dañinas, también está estabilizado o en descenso y en todos los casos es bastante minoritario. Solo han tomado cocaína alguna vez en su vida el 1,6%, alucinógenos el 1,4% y productos inhalables el 2% y en estos dos años el porcentaje de consumidores de las tres ha caído a casi la mitad.

El último dato positivo que trae el Estudes 2025 es el fuerte aumento entre los adolescentes de la percepción del riesgo que corren al consumir con regularidad estas drogas, factor que explicaría en parte los notables descensos de uso en el bienio. Son conscientes del riesgo de fumar cannabis el 94%, que es el máximo de la serie histórica; ven el peligro de consumir alcohol la mayoría de fines de semana o a diario dos de cada tres escolares y son conscientes del alto riesgo para su salud que supone fumar a diario el 93% de los chicos de 14 a 18 años.