El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (i), y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (i), y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. EP

El Congreso convalida por unanimidad el real decreto de 500 millones de euros para desarrollar la ley ELA

El texto contempla una prestación de hasta 10.000 euros mensuales por paciente

EP

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:45

Comenta

El Congreso de los Diputados ha convalidado este miércoles un real decreto ley para dotar a la ley ELA con 500 millones de euros y reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), un texto que contempla una prestación de hasta 10.000 euros mensuales por paciente con ELA y otras enfermedades neurológicas graves en fase avanzada, así como una atención 24 horas.

El pasado 21 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó este real decreto, que este miércoles ha sido convalidado por unanimidad en la Cámara Baja con 346 votos a favor y ninguno en contra.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien ha defendido el texto, ha resaltado que se trata de un «hito» para la política social de España por ser fruto de una «sociedad civil ejemplar».

«El objetivo principal de este decreto ley es reforzar nuestro sistema de cuidados para que cubra las necesidades de las personas con ELA y otras enfermedades de cuadro similar, pero haciéndolo, fortalecemos también el conjunto del sistema y avanzamos hacia un modelo de cuidados que se adapte a las necesidades de las personas con ELA», ha apuntado Bustinduy.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El chófer de Auvasa agredido en Parquesol: «Se bajó cabreado y dio un puñetazo a la ventanilla»
  2. 2

    Mercadona cierra este sábado Juan de Juni para abrir el lunes 24 en Huerta del Rey
  3. 3 Un millón de euros para la reforma de los pisos de Óscar Puente y Ana Redondo en Madrid
  4. 4 Alerta por presencia de listeria en productos cárnicos: estos son los datos de los nuevos lotes afectados
  5. 5

    Intentan atracar un súper con una pistola y acaban «pagando unas cervezas» antes de huir en Valladolid
  6. 6

    Madrugada de robos en bares de la Ribera del Duero con parada y piscolabis en Piñel de Arriba
  7. 7 Detenidos en Íscar dos fugitivos, uno con un machete, tras una peligrosa persecución desde Cuéllar
  8. 8 Renault Valladolid lanza una oferta de empleo para contratar a 300 operarios
  9. 9

    La música de Segovia llora a Raúl Garzón, alma rockera y bromista de La Belcho Band
  10. 10

    Médicos de Familia del área oeste de Valladolid incorporan las ecografías al día a día de sus consultas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Congreso convalida por unanimidad el real decreto de 500 millones de euros para desarrollar la ley ELA