Activistas climáticos protestan en la sede de la COP30, en Belém, Brasil, este jueves. EP

La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero se paraliza en España

Los datos del INE muestran que la disminución total apenas fue de 0,2% con respecto al período anterior, lo que no corresponde con los objetivos europeos de 2,5% para ese año

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:13

Las cuentas españolas de emisiones indican que 279,9 millones de toneladas de gases de efecto invernadero llegaron a la atmósfera en 2024, sólo un ... 0,2% menos que el periodo anterior, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Esto detiene el ritmo promedio de casi dos puntos anuales de reducción que llevaba la economía desde 2008. Esta vez, los hogares, que producen más de la quinta parte de gases, aumentaron sus emisiones un 0,6% y el sector de transportes y almacenamiento un 4,8%. El sector más contaminante es la industria manufacturera (23%) y, después de los hogares, vienen la agricultura y ganadería (16,6%) y el suministro de energía (14,4%). Este último registró la mayor caída de emisiones, una décima parte menos y evitó el repunte de emisiones.

