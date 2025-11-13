El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis Ángel Gómez

¿Es posible que ocurra una nueva pandemia con la gripe aviar?

Los estudios explican el avance del virus hasta llegar a Europa y los casos excepcionales de infección en humanos

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:32

Comenta

La «influenza aviar» o H5N1 ha sido detectado en España en aves silvestres y «algún caso» en domésticas, indica el Ministerio de Sanidad, que ... advierte que se realiza una «vigilancia permanente» por la «gran capacidad que tienen de mutar». Este virus de la influenza A puede tener alta patogenicidad, y representa un importante riesgo pandémico, según diversos artículos científicos publicados recientemente. Comenzó hace dos décadas en un corral del sudeste asiático.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Stella del Carmen publica las fotografías más íntimas de su «sagrada» boda en Valladolid
  2. 2

    Detenida por agredir en el pecho con un arma blanca a su marido en presencia de su hija menor
  3. 3

    Un nuevo parque solar como mil campos de fútbol generará 400 empleos y deja 3,8 millones en Wamba
  4. 4

    Rescatado del Pisuerga tras intentar escapar después de ser sorprendido robando en un bar
  5. 5

    Valladolid y su provincia alcanzan récord histórico de población
  6. 6 Facua lanza una plataforma para reclamar la devolución de la tasa de basuras en seis capitales de Castilla y León
  7. 7 Diez curiosidades sobre los ríos que pasan por la ciudad de Valladolid
  8. 8

    Urbanismo tumba el segundo recurso vecinal contra los 114 pisos para jóvenes de Parquesol
  9. 9 Muere un cazador tras sufrir una grave caída en Burgos
  10. 10

    Los coletazos de la borrasca Claudia traen un temporal de viento y lluvia a Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla ¿Es posible que ocurra una nueva pandemia con la gripe aviar?

¿Es posible que ocurra una nueva pandemia con la gripe aviar?