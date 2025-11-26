El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El papa León XIV durante su habitual audiencia general de los miércoles ante los fieles congregados en la Plaza de San Pedro. EFE

El Papa empieza en Turquía su primer viaje internacional, que continuará luego en Líbano

La promoción de la paz en Oriente Medio y la participación en las celebraciones por el 1700 aniversario del Concilio de Nicea son los dos grandes temas que marcarán las visitas

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:28

Comenta

Casi siete meses después de su elección como obispo de Roma, León XIV emprende este jueves el primer viaje internacional de su pontificado con una ... primera etapa en Turquía, donde permanecerá hasta el domingo, para dirigirse después a Líbano, desde donde volverá al Vaticano el próximo martes. El Pontífice peruanoestadounidense en cierta forma 'hereda' estas visitas de su antecesor, Francisco, fallecido el pasado mes de abril y que manifestó su deseo de conocer de primera mano la realidad política, social y religiosa en estos dos países, donde ya habían comenzado los preparativos para acogerlo, aunque su enfermedad y posterior muerte obligaron a retrasar los planes.

