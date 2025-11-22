El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rafael Zornoza saluda al Papa León XIV en el pasado jubileo de los obispos, el 26 de junio. Diócesis Cadiz-Ceuta

El Papa aparta al obispo Zornoza, investigado por pederastia

León XIV ha aceptado su renuncia como obispo de Cádiz y ha nombrado a Darío Valdivia como nuevo administrador apostólico de esa diócesis

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:29

Comenta

El Papa ha aceptado la renuncia del obispo de Cádiz y Ceuta Rafael Zornoza, de 76 años y enfermo de cáncer, y al que el ... Vaticano investiga por un presunto caso de pederastia, según ha anunciado este sábado la Conferencia Episcopal (CEE) en un comunicado en el que da a conocer que León XIV ha nombrado a Darío Valdivia, obispo auxiliar de Sevilla, nuevo administrador apostólico de esa diócesis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  2. 2

    El Ayuntamiento corrige la información de la ZBE sobre las etiquetas que inducía a confusión
  3. 3 El menú casero y barato que se esconde en Delicias
  4. 4 Cuatro investigados por lesionar a ovejas de una granja en las extremidades y ubres
  5. 5 Alertan de una oleada de estafas con la venta de pellets
  6. 6

    «Perdoné, pero no olvido»: la lección de vida de Ortega Lara en Los Dominicos
  7. 7

    Arde un contenedor en La Rondilla y daña la parte trasera de un coche
  8. 8

    Consulta cuántas personas nacieron, murieron y se casaron en tu pueblo el año pasado en Valladolid
  9. 9 Itevelesa vuelve a prestar el servicio de ITV con normalidad tras restablecer la red
  10. 10

    La Plataforma por el Soterramiento presentó una solicitud BIC que podría haber frenado la nueva estación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Papa aparta al obispo Zornoza, investigado por pederastia

El Papa aparta al obispo Zornoza, investigado por pederastia