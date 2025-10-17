El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los restos del sumergible fueron localizados cerca de la proa del Titanic, a 3.800 metros de profundidad. Reuters

Las negligencias continuas y la irresponsabilidad mataron a los cinco viajeros del Titan

El informe final sobre el hundimiento afirma que OceanGate no estimó correctamente «la fuerza y durabilidad» del sumergible, que habría sufrido daños en inmersiones previas

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:07

Comenta

El informe definitivo de la Guardia Costera de Estados Unidos sobre la implosión del sumergible Titan el 18 de junio de 2023, en la que ... murieron sus cinco ocupantes cuando se dirigían hacia el pecio del Titanic, concluye que el accidente fue «totalmente prevenible» y atribuye la causa principal a «un proceso inadecuado de ingeniería por parte de OceanGate», incumplimientos de protocolos de seguridad y fallos estructurales del casco de fibra de carbono que cedió bajo la presión extrema que soportaba el vehículo cuando se acercaba a los 3.800 metros de profundidad en el Atlántico Norte.

