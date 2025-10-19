El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Una mujer sujeta un puñado de pimientos recién cogidos en un huerto de Lodosa. R. C.

Navarra enseña lo que vale un pimiento

El piquillo de Lodosa se convierte en reclamo turístico de temporada para revalorizarse ante una competencia feroz

Guillermo Elejabeitia

Guillermo Elejabeitia

Domingo, 19 de octubre 2025, 10:20

Comenta

Fin de semana de otoño, paseo al atardecer por un viñedo, visita a una bodega y cata de vinos. Apetecible, ¿verdad? Ahora cambiemos el viñedo ... por un campo de pimientos de piquillo en Lodosa, la visita a la bodega por una conservera y la cata por un taller de asado y embotado con artesanos. El plan sigue siendo atractivo, quizá menos evidente, ideal para el viajero 'foodie' que ya se ha pateado decenas de bodegas y busca algo distinto. A esa diferencia apela el Gobierno de Navarra para construir un destino enogastronómico. Ojo, que no se trata solo de convertir el campo en un reclamo: en este caso, el turismo es una herramienta para revalorizar sus productos. Si visitar las bodegas ha conseguido que entendamos lo que vale el trabajo detrás de cada botella, ¿por qué no hacer lo mismo con un bote de pimientos?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Banderas brinda por la felicidad de su hija Stella y desvela por qué eligieron Valladolid para la boda
  2. 2

    Stella del Carmen se hace esperar para su blindada boda en Valladolid
  3. 3

    Las anécdotas de la boda de Stella del Carmen: de la carta para Banderas a la locura por Dakota Johnson
  4. 4

    El gimnasio de la antigua Lauki, una avenida y una promoción de 179 viviendas cosen Los Viveros con Valladolid
  5. 5

    Qué se puede ver en la Casa Museo de Miguel Delibes en Valladolid
  6. 6 Detenido por dar un puñetazo en la cara «sin mediar palabra» a un joven en una discoteca de Valladolid
  7. 7 El reto del Valladolid aéreo: ¿eres capaz de identificar tu calle vista desde el cielo?
  8. 8

    María Vetican: «Valladolid no me parece la ciudad más pet friendly, he estado en otras que le dan mil vueltas»
  9. 9

    Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos
  10. 10

    El pionero vallisoletano de la meteorología estrena jardín y reconocimiento en Parquesol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Navarra enseña lo que vale un pimiento

Navarra enseña lo que vale un pimiento