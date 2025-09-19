Nace el primer test en sangre que permite adelantarse al desarrollo del alzhéimer

Por primera vez un test revelará qué persona con deterioro cognitivo leve tendrá una demencia producida por el alzhéimer. No se trata de confirmar la ... presencia de la enfermedad, como ya hacen otros biomarcadores, sino de pronosticarlo, para aportar datos relevantes que sirvan para mejorar la evolución del paciente, según comunicó este viernes el Hospital de Bellvitge, que participó en el desarrollo del test, basado en el análisis de los patrones de una reacción química que sucede en las moléculas del ADN, llamada 'metilación'. La precisión fue del 84% en «muestras de sangre de pacientes con deterioro cognitivo leve que progresaron a pronóstico de la demencia de alzhéimer», indican los investigadores en un artículo publicado en la revista iScience. «La metilación del ADN mitocondrial es un biomarcador sanguíneo para la enfermedad de Alzheimer», explican, porque con ayuda de la inteligencia artificial (IA) «se detectan cambios» en este mecanismo capaz de activar o desactivar genes y se predice el deterioro cognitivo.

Desarrollado por la compañía ADmit Therapeutics, spin-off del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell), el test sanguíneo Map-ad pretende cubrir «una necesidad médica no cubierta», señala el artículo 'Metilcitosinas mitocondriales como biomarcadores sanguíneos para el pronóstico de la demencia en la enfermedad de Alzheimer'. «El modelo desarrollado demuestra capacidad predictiva para distinguir el deterioro y la estabilidad cognitiva en personas con deterioro cognitivo leve, independientemente de su estado de β-amiloide» (las placas seniles que confirmaban hasta ahora de manera definitiva el diagnóstico de la enfermedad). «Este test ha obtenido también el marcado CE-IVDR, que certifica que cumple los estrictos requisitos de seguridad y eficacia de la Unión Europea y abre la puerta a su aplicación clínica», aseguran sus creadores.

El alzhéimer es un trastorno neurodegenerativo «que progresa con el tiempo y se manifiesta en tres etapas clínicas: preclínica, prodrómica y demencia. El período preclínico puede durar casi veinte años. El deterioro cognitivo leve se considera la etapa prodrómica y va seguido de demencia», explica el equipo liderado por Jordi Gascón-Bayarri, primera firma del artículo y jefe de la Unidad de Memoria del Servicio de Neurología del Hospital de Bellvitge.

Menos invasivo y costoso

Una de las ventajas del test en sangre, sostienen, es que la identificación de la enfermedad por medio de tomografías de emisión de positrones resulta invasivo y con altos costes, lo que limita su uso. En este caso, se puede utilizar el nuevo método incluso con «pacientes en etapas tempranas» y que son en ese momento «negativos para β-amiloide, pero que progresan al trastorno tras un seguimiento clínico y que posteriormente se convierten en positivos para β-amiloide».

El test sanguíneo que «mide nuevos biomarcadores mitocondriales» y los «combina con datos clínicos para predecir con alta precisión» esta enfermedad neurodegenerativa contó con la participación de pacientes con deterioro cognitivo leve y de personas voluntarias sin afectación cognitiva procedentes de otros hospitales españoles y de los biobancos de la Universidad de Washington y el Australian Imaging, Biomarker and Lifestyle Study, según el Hospital de Bellvitge.

La certificación europea «es un paso fundamental porque, a diferencia de otros biomarcadores que solo confirman patología, el Map-ad anticipa la evolución clínica. Esto lo hace único y abre una nueva vía para mejorar la atención a las personas con riesgo de alzhéimer», a la espera de que «se convierta en un producto sanitario para la práctica clínica», dijo Marta Barrachina, CEO y cofundadora de ADmit Therapeutics, en un comunicado, sobre este nuevo test presentado en las jornadas 'Nuevos tiempos, nuevas respuestas', con motivo del 'Día mundial del alzhéimer' que se celebra este domingo.