El test sanguíneo MAP-AD® de la compañía ADmit Therapeutics, que predice el alzhéimer. Hospital de Bellvitge

Nace el primer test en sangre que permite adelantarse al desarrollo del alzhéimer

Una spin-off del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell) 'firma' el descubrimiento del biomarcador que, además, llegará pronto a la práctica clínica tras aprobarlo la UE

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:33

Por primera vez un test revelará qué persona con deterioro cognitivo leve tendrá una demencia producida por el alzhéimer. No se trata de confirmar la ... presencia de la enfermedad, como ya hacen otros biomarcadores, sino de pronosticarlo, para aportar datos relevantes que sirvan para mejorar la evolución del paciente, según comunicó este viernes el Hospital de Bellvitge, que participó en el desarrollo del test, basado en el análisis de los patrones de una reacción química que sucede en las moléculas del ADN, llamada 'metilación'. La precisión fue del 84% en «muestras de sangre de pacientes con deterioro cognitivo leve que progresaron a pronóstico de la demencia de alzhéimer», indican los investigadores en un artículo publicado en la revista iScience. «La metilación del ADN mitocondrial es un biomarcador sanguíneo para la enfermedad de Alzheimer», explican, porque con ayuda de la inteligencia artificial (IA) «se detectan cambios» en este mecanismo capaz de activar o desactivar genes y se predice el deterioro cognitivo.

