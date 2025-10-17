El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Maquina tragaperras en un bar de Basauri. Mitxel Atrio

Mujeres jóvenes, con hijos, estudios y empleo, las más enganchadas a las tragaperras y el bingo

Los hombres que buscan ayuda consumen más cocaína que alcohol, según el perfil de la mayor red de atención de España. Ellos y ellas empiezan a usar drogas antes de los 18 años

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:32

Antes de cumplir los 18 años, las mujeres españolas suelen empezar con el consumo de sustancias adictivas. Más de la mitad de las que en ... la treintena buscan ayuda tienen estudios y empleo (o están estudiando), hijos y algún problema de salud mental. «El consumo principal es el alcohol (31%), seguido de la cocaína (26%), el cannabis (14%) y la heroína (9%). El inicio del consumo de sustancias se produce de forma principal antes de cumplir los 18 años, con trayectorias de uso superiores a los 11 años», indica el informe 'Perfil de las adicciones en 2024. La atención a las personas usuarias de la red UNAD' (Red de Atención a las Adicciones, que reúne a 102 entidades especializadas). Este trabajo se basa en los datos de más de 60.000 consultas de casi 38.000 personas.

