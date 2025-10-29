El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sam Altman, fundador de Open AI. Efe

Más de un millón de usuarios hablan con Chat GPT sobre el suicidio cada semana

Open AI asegura haber consultado con 170 especialistas en salud mental para mejorar las respuestas de la herramienta

Jon Garay

Jon Garay

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:01

Comenta

Adam Reine tenía solo 15 años cuando empezó a conversar con Chat GPT en septiembre del año pasado. Al principio, las preguntas que hacía a ... la herramienta de inteligencia artificial fueron más o menos normales. Chateaba sobre baloncesto, anime japonés, videojuegos y perros, sus aficiones. Sin embargo, la situación empezó a cambiar. El menor fue expulsado de su equipo de baloncesto del instituto y sufría de intestino irritable, con lo que consiguió que sus padres le dejaran seguir sus estudios desde casa. Con esta libertad de horarios, se hizo cada vez más noctámbulo. Sus padres no notaron nada raro porque su hijo seguía siendo sociable. Pero ya en enero, las preguntas cambiaron de naturaleza. Confesaba al chatbot que sufría ansiedad y angustia e incluso empezó a plantear la posibilidad de quitarse la vida. Pese a los filtros de la herramienta, finalmente acabó ahorcándose en abril de este año en el armario de su habitación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses
  2. 2

    Alertan de la presencia de un exhibicionista en las inmediaciones del Centro Cultural Miguel Delibes
  3. 3

    La casa de los cadáveres de Valladolid
  4. 4 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  5. 5

    Las compañías programan casi 50.000 plazas en el aeropuerto de Valladolid para esta temporada de invierno
  6. 6 Muere la actriz Esther Uria a los 55 años
  7. 7

    Las Contiendas estrena un jardín para que los vallisoletanos depositen las cenizas de sus fallecidos
  8. 8

    Los estudiantes de Valladolid dicen basta al acoso escolar y exigen más medidas contra el bullying
  9. 9

    La iglesia de las Hermanas Dominicas de la Anunciata reabre sus puertas a la comunidad educativa
  10. 10

    El mejor edificio militar de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Más de un millón de usuarios hablan con Chat GPT sobre el suicidio cada semana

Más de un millón de usuarios hablan con Chat GPT sobre el suicidio cada semana