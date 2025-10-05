El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Campaña de Vacunación contra la meningitis, en Bilbao. Luis Ángel Gómez

La meningitis sigue una tendencia al alza en España desde hace una década

La Sociedad Española de Neurología advierte que esa enfermedad, que aumentó un 20% el último año, es una de las principales causas de muerte de niños

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Domingo, 5 de octubre 2025, 17:03

Comenta

En el Día Mundial contra la Meningitis, que se celebró este domingo, la Sociedad Española de Neurología (SEN) recordó que cada año se identifican unos ... mil casos de esta enfermedad, de los que un 10% son muy graves. Es una de las principales causas de muerte por infección en niños y adolescentes en España, donde presenta una «ligera tendencia ascendente» en la última década. Lo más peligroso es que en 2024 se produjeron 330 casos de meningitis meningocócica, la más grave y que puede matar en cuestión de horas, frente a los 270 del año anterior. Lejos de erradicarse, afecta a unas 2,5 millones de personas en el mundo, causando cerca de 250.000 muertes anuales, según la OMS.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Denunciado tras matar a una vaca que arrolló con su quad en el encierro de Bolaños de Campos
  2. 2

    Así era el Valladolid que dejó el Conde Ansúrez: del Puente Mayor a la primera plaza de San Miguel
  3. 3

    Denuncian un caso de acoso escolar en un colegio de Valladolid
  4. 4

    Maruja Cuéllar, la puerta siempre abierta en la Plaza Mayor de Íscar
  5. 5

    La respuesta del colegio de Valladolid al caso de acoso denunciado en su centro
  6. 6

    Encuentran el cuerpo sin vida del hombre de cincuenta años desaparecido en el río Pisuerga
  7. 7 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  8. 8

    La «cadena de acciones» que evitó una muerte por atragantamiento en un restaurante de Tordesillas
  9. 9

    RTVE inicia la obra de su sede en la Ciudad de la Comunicación 26 años después de anunciarla
  10. 10

    El día que Benjamín Netanyahu estuvo en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La meningitis sigue una tendencia al alza en España desde hace una década

La meningitis sigue una tendencia al alza en España desde hace una década