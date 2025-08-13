El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo La Junta prevé un día «muy complicado» en la lucha contra el incendio de Molezuelas por la previsión meteorológica
Imagen de archivo. Rescate de migrantes a bordo de un barco abarrotado. REUTERS

Llegan 14 pateras a Baleares con más de 200 personas a bordo

Las últimas comunicaciones corresponden a cuatro embarcaciones llegadas el martes y diez ya a este miércoles

EP

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:34

Un total de 14 pateras han llegado entre el martes y este miércoles a las costas de Baleares, la mitad a Formentera, con más de 200 personas migrantes a bordo.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, las últimas comunicaciones corresponden a cuatro embarcaciones llegadas el martes y diez ya a este miércoles.

En cuanto a las del martes, a las 12.00 horas se ha interceptado a 19 personas de origen magrebí en tierra en zona de S'Estufador (Formentera). A las 13.00 horas se ha interceptado a 15 personas de origen subsahariano también en S'Estufador, en Formentera.

A las 14.15 horas se ha rescatado a 23 personas de origen magrebí a tres millas al sureste de la isla de Mallorca y a las 21.25 horas se ha interceptado a un total de ocho personas de origen magrebí en tierra en Es Calò de San Agustí (Formentera).

En cuanto al miércoles, son diez las embarcaciones. A las 00.30 horas se ha interceptado a 22 personas de origen magrebí en tierra en una carretera de Formentera. A las 02.01 horas se ha interceptado a un total de nueve personas de origen magrebí en tierra en Platja d'es Migjorn, Formentera.

Más tarde, a las 03.26 horas se ha interceptado a un total de 18 personas de origen magrebí a ocho millas al sur de Formentera. A las 03.15 horas se ha rescatado a 17 personas de origen magrebí a 0,2 millas de Cabrera.

A las 03.15 horas se ha interceptado a un total de 22 personas de origen magrebí en tierra en Playa Es Migjorn de Formentera. A las 03.15 horas se ha rescatado a 13 personas de origen magrebí, también en tierra en Playa Es Migjorn de Formentera.

Casi a la misma hora, sobre las 03.15 horas se ha interceptado a un total de tres personas de origen magrebí en tierra en Playa s'Arenal (Llucmajor). A las 04.40 horas se ha dado con seis personas de origen magrebí en tierra en S'Estanyol (Llucmajor, Mallorca).

A las 04.51 horas se ha interceptado a un total de 15 personas de origen magrebí cuatro millas al sur de Cabrera. A las 05.35 horas se ha rescatado a 15 personas de origen magrebí en mar a seis millas al sur de Cabrera.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 75 años tras ser rescatado del Pisuerga
  2. 2

    La falta de aprobados en las oposiciones deja sin cubrir más de la mitad de las plazas en Secundaria
  3. 3

    «¿Tiene que morir alguien para que se ponga solución a esto?»
  4. 4 El ministro Puente tacha de «sinvergüenza» a Mañueco por «estar de farra» durante los incendios en Castilla y León
  5. 5

    Transportes activará la disolución de Alta Velocidad si no se licitan los pasos de Ariza
  6. 6

    Las Descalzas Reales se despiden de su convento: «Llevo 67 años viviendo aquí»
  7. 7 El muerto en el incendio de León era un voluntario de 35 años que donó una desbrozadora para la extinción
  8. 8

    Adiós a Ricardo Duyos, los ojos en España del Grupo Bornos Bodegas
  9. 9

    Las temperaturas caen de golpe 11 grados tras una tormenta seca en Valladolid
  10. 10 Estos son los incendios activos en las provincias de León y Zamora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Llegan 14 pateras a Baleares con más de 200 personas a bordo

Llegan 14 pateras a Baleares con más de 200 personas a bordo