Llega la superluna del cazador: cuándo y cómo verla en España
Este fenómeno podrá apreciarse en nuestro país en su máximo esplendor sin necesidad de telescopio
Daniel Moreno
Lunes, 6 de octubre 2025, 10:22
Llega la luna llena de octubre un fenómeno que recibe especial atención por parte de expertos y aficionados. Esta Luna del Cazador se convertirá en superluna, recibe este nombre cuando el satélite natural de la Tierra está en el punto más cercano durante su órbita y aparece más grande y brillante en el cielo.
En España, este fenómeno podrá apreciarse en la madrugada del 7 de octubre, y su máximo esplendor será a las 05:47 (hora peninsular), según los datos del Instituto Geográfico Nacional. Además, no será necesario un telescopio, aunque si se antoja fundamental encontrar un punto con la mínima contaminación lumínica y se recomienda buscar un lugar con horizonte despejado.
¿Por qué se denomina Luna del Cazador?
Recibe esta denominación por tradiciones agrícolas y ganaderas en pueblos primitivos del hemisferio norte. Este nombre se le asigna a la primera luna llena que sigue al equinoccio de otoño en septiembre, periodo en el que comenzaban las labores de cada y recolección antes del invierno.
Fases lunares de octubre
Las fases lunares durante el mes de octubre de este 2025 son:
-
Luna llena: 7 de octubre.
-
Cuarto menguante: 13 de octubre.
-
Luna nueva: 21 de octubre.
-
Cuarto creciente: 29 de octubre.