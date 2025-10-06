Llega la superluna del cazador: cuándo y cómo verla en España Este fenómeno podrá apreciarse en nuestro país en su máximo esplendor sin necesidad de telescopio

Daniel Moreno Lunes, 6 de octubre 2025, 10:22 Comenta Compartir

Llega la luna llena de octubre un fenómeno que recibe especial atención por parte de expertos y aficionados. Esta Luna del Cazador se convertirá en superluna, recibe este nombre cuando el satélite natural de la Tierra está en el punto más cercano durante su órbita y aparece más grande y brillante en el cielo.

En España, este fenómeno podrá apreciarse en la madrugada del 7 de octubre, y su máximo esplendor será a las 05:47 (hora peninsular), según los datos del Instituto Geográfico Nacional. Además, no será necesario un telescopio, aunque si se antoja fundamental encontrar un punto con la mínima contaminación lumínica y se recomienda buscar un lugar con horizonte despejado.

¿Por qué se denomina Luna del Cazador?

Recibe esta denominación por tradiciones agrícolas y ganaderas en pueblos primitivos del hemisferio norte. Este nombre se le asigna a la primera luna llena que sigue al equinoccio de otoño en septiembre, periodo en el que comenzaban las labores de cada y recolección antes del invierno.

Fases lunares de octubre

Las fases lunares durante el mes de octubre de este 2025 son:

Luna llena: 7 de octubre.

Cuarto menguante: 13 de octubre.

Luna nueva: 21 de octubre.

Cuarto creciente: 29 de octubre.

Temas

Luna