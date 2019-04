Lista Robinson: así funciona el servicio de exclusión para dejar de recibir 'spam' publicitario La inscripción es gratuita y evita que las empresas contacten contigo si no eres cliente o no tienen tu consentimiento. Cuenta con más de 850.000 registrados ISAAC ASENJO Madrid Lunes, 8 abril 2019, 14:12

Lunes. Comienza la semana. Vas camino del trabajo y suena el smartphone. Lo coges. Un comercial al otro lado del teléfono. No te interesa. Insiste. Cuelgas. Horas más tarde la escena se repite. Distinta voz, misma empresa. Una campaña de telemárketing que se convierte en acoso. El enfado es inevitable, no así la reiteración de llamadas. Existen opciones como la conocida Lista Robinson para evitar el 'spam' publicitario y que cuenta con cerca de 800.000 registrados.

El registro se remonta a la década de los 90 y nació como una herramienta de autorregulación que permitía a los usuarios oponerse al envío de publicidad. «Antes la invasión se producía en el buzón de casa y ahora nos llenan el correo electrónico de mails no deseados», apunta Mar España, directora de la Agencia Española de Protección de Datos (ADPD) durante un acto en Madrid con motivo de la presentación de las novedades de este servicio creado por Adigital para proteger los datos personales de los ciudadanos y facilitar a las empresas el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

El servicio permitirá a partir de ahora a los ciudadanos limitar la recepción de publicidad por sectores económicos.

Durante la presentación, se han abordado los supuestos y condiciones en los que la normativa establece como obligatoria y necesaria la consulta de los sistemas de exclusión publicitaria para las empresas. Así lo establece la nueva LOPDGDD en su artículo 23: las empresas que pretenden realizar comunicaciones de mercadotecnia directa deben consultar los sistemas de exclusión publicitaria previamente, excluyendo así de sus comunicaciones los datos de los afectados que hubieran manifestado su oposición o negativa a las mismas. No será necesario realizar la consulta cuando el afectado haya prestado su consentimiento expreso a la empresa en cuestión para recibir la comunicación.

La página web de la AEPD dispone de un espacio específico en el que se ofrecen recomendaciones sobre los pasos que se pueden dar para dejar de recibi publicidad. «La AEPD promueve que los ciudadanos se inscriban en la Lista Robinson ya que permite no tener que oponerse a la recepción de publicidad no deseada caso por caso sino inscribirse en un sistema y seleccionar, con un solo acto, todos los canales por los que no desea recibir publicidad, además de las novedades específicas que se presentan hoy», ha afirmado Mar España.

Durante la presentación Adigital ha hecho un repaso de las principales novedades técnicas y de funcionamiento del Servicio de Lista Robinson. Si bien Adigital ya introdujo el año pasado su nueva plataforma web -con una interfaz más accesible para los usuarios-, la organización introduce ahora una nueva funcionalidad: la posibilidad de que los ciudadanos limiten la recepción de publicidad de forma gratuita no solo por canales (teléfono, SMS, email o postal), como ya ocurría, sino también por sectores publicitarios. A esto se une un nuevo servicio de gestión de reclamaciones de los usuarios.

En cuanto a las empresas, los cambios tienen que ver más con el sistema de consulta. A través de una nueva interfaz, las pymes y micropymes podrán realizar hasta 30.000 registros al año de forma gratuita anualmente. «Hemos desarrollado una herramienta que les permite tratar y normalizar los datos de los clientes a los que quieren dirigir sus comunicaciones publicitarias para agilizar la consulta de la Lista Robinson», explica José Luis Zimmermann, director general de Adigital.