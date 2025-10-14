El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El productor artístico José Luis Moreno. EP

El juez propone juzgar a José Luis Moreno por organización criminal y blanqueo

Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, procesa a 55 personas en el 'caso Titella', una red que se lucraba con estructuras societarias y financieras para engañar a terceros

Mateo Balín

Mateo Balín

Martes, 14 de octubre 2025, 15:17

Comenta

El productor televisivo José Luis Moreno está más cerca del banquillo de los acusados. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto juzgar ... a un total de 55 personas, entre ellas al popular empresario, por formar parte supuestamente de una organización criminal dedicada a conseguir financiación de entidades bancarias e inversores privados a favor de sociedades maquilladas que, en su mayoría, carecían de actividad real y cuyo fin era «lucrarse de manera ilegítima».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El convulso estreno de un restaurante en la plaza Circular de Valladolid
  2. 2

    La Roja regatea un atasco kilométrico en la A-62
  3. 3

    Instalan bolardos para que los peatones no se golpeen en la cabeza contra las nuevas farolas de Arco de Ladrillo
  4. 4 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid
  5. 5 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  6. 6

    Cuatro décadas viviendo en una chabola en Valladolid: «No quiero que más nietos nazcan aquí»
  7. 7

    Intervienen armas blancas, entre ellas un machete, en la zona de San Miguel
  8. 8

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  9. 9

    Veinte chabolistas mantienen vivo el poblado más longevo de Valladolid
  10. 10

    Detenido por esgrimir una pistola en un bar de la Circular y hacerse pasar por policía colombiano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El juez propone juzgar a José Luis Moreno por organización criminal y blanqueo

El juez propone juzgar a José Luis Moreno por organización criminal y blanqueo