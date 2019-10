El juez envía a juicio al tuitero que publicó mensajes «degradantes» sobre el rescate de Julen El tuitero y el pozo de Totalán. / Diario Sur Camilo de Ory se enfrenta a una posible condena de 18 a 20 meses de prisión, que son las penas que piden para él la Fiscalía y los padres SUR Málaga Viernes, 4 octubre 2019, 12:08

Camilo de Ory, el tuitero acusado de publicar mensajes mofándose del rescate de Julen, se sentará en el banquillo por un posible delito contra la integridad moral. El Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid ha dictado auto de apertura de juicio oral contra De Ory, que se enfrentará a penas de hasta 20 meses de prisión, que piden para él los padres del niño.

El juez recoge en su resolución que la Fiscalía ya ha formulado escrito de acusación contra el usuario de Twitter, para el que solicita una condena a 18 meses de cárcel, además de una indemnización de 60 euros, las costas del procedimiento y la inhabilitación para el uso de las redes sociales durante el periodo que dure la hipotética condena. El delito que le atribuye es contra la integridad moral (artículo 173.1 del Código Penal), según el auto, al que ha tenido acceso SUR.

Los padres del pequeño piden para De Ory una condena a 20 meses de cárcel, una multa de 3.000 euros al haber sido proferidos los mensajes degradatorios con publicidad, la misma inhabilitación para el uso de las redes sociales en Internet y una indemnización de 6.000 euros, además de las costas derivadas del proceso. El delito que le atribuyen es contra la dignidad de las personas, recogido en el artículo 510.1 a) del Código Penal.

El magistrado, a la vista de estas solicitudes de pena formuladas por las partes, da por finalizada esta fase de la instrucción y envía el procedimiento a los juzgados de lo Penal para que, según el turno de reparto, se designe en cuál se juzgará a De Ory.

Las causas

La causa se abrió a raíz de la denuncia de los padres de Julen. Al visionar los mensajes publicados por el tuitero, la familia denunció los hechos por medio de su abogada, Antonia Barba, al considerar que se había «cruzado una línea roja» y que el contenido de los mismos suponía un «trato degradante» hacia ellos y hacia la memoria de su hijo.

Camilo de Ory (Segovia, 1970) publicó desde su cuenta de Twitter numerosos mensajes en un tono hiriente mofándose de la situación que se estaba viviendo en Totalán. Sus tuits no pasaron inadvertidos para otros usuarios, que lo calificaron de «inhumano» o ruín» –por reproducir algunos– y lo criticaron por reírse «de todo un país» con un tema tan sensible. Algunos tuiteros hicieron capturas de pantalla o redirigieron sus mensajes a las cuentas de policía o Guardia Civil.

De Ory borró esos tuits un día antes de ser interrogado por el juez en calidad de investigado. Al respecto, quiso puntualizar que no los eliminó antes por «coherencia», ya que en ellos «no hay intención de ofender a nadie y constituyen un legítimo ejercicio de creación literaria».

Los eliminó un día antes de la declaración porque hasta ese momento «no había tenido acceso al texto íntegro de la denuncia, que me hizo saber que los padres del niño fallecido hacían constar en ella el malestar que sentían por su contenido», puntualizó. Insistió en que «fue esta la primera noticia directa de su reacción a los textos» y por eso, «como deferencia hacia unas personas que han pasado por una tragedia familiar, y por sugerencia de mi abogado, decidí retirarlos».

De Ory recalcó que ninguno de los chistes buscaba herir a esas personas. «A mi juicio lo procedente, en todo caso y si se da la oportunidad, es rendir una explicación, no disculparse. Más aún cuando ellos no eran los destinatarios de esos textos, que han llegado a su conocimiento porque otras personas, cuya identidad ignoro, se los han remitido por WhatsApp», expresó en un comunicado. Según dijo, no contactó con la familia porque no tiene relación con ella e ignora su número de teléfono, correo electrónico o postal, por lo que le «resulta imposible hacerlo».