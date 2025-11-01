El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Amaia Salamanca, David Verdaguer y el resto del elenco de 'Siempre es invierno' cierran el 'photocall'
Fotoilustración: El Correo

Luis

Juan Travesedo, el agente inmobiliario más 'cuqui'

Perfil ·

El vendedor de pisos más famoso de internet ha creado un estilo propio que se le aplaude y parodia a partes iguales. Más que colocar propiedades exclusivas, parece que las regala

Luis Gómez

Luis Gómez

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:52

Comenta

Supermoreno, casi siempre calzando mocasines, vistiendo camisas desabrochadas, embutido en pantalones pitillo y luciendo gafas negras, hasta cuando muestra el interior de los 'desayunadores' de ... los pisos de alto standing que enseña en Madrid. Sin nada que ocultar, Juan Travesedo parece vivir instalado en un verano eterno con sus blazers a medida, con los que parece recién salido de algún yate, aunque él navegue casi exclusivamente por el interior de la elitista costa madrileña del barrio de Salamanca. Se hacen apuestas sobre si ha pisado alguna vez el extrarradio, mientras se ríe al confesar que llegó a Carabanchel en «coche y con GPS».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El esqueleto de los 114 pisos para jóvenes ya asoma en la ladera norte de Parquesol
  2. 2

    El proyecto de Poniente se licitará en 2026 y se diseñará la pasarela con Arroyo
  3. 3

    La Guardia Civil investiga una oleada de robos en casas y negocios de Boecillo
  4. 4 El restaurante familiar en el polígono de San Cristóbal con un menú casero y abundante
  5. 5

    Valladolid se lo pasa de miedo en la noche de Halloween
  6. 6

    Horse Valladolid crea un nuevo turno de noche para asumir un pedido de 15.000 motores
  7. 7 Detenida una asesora financiera por estafar 122.000 euros a autónomos vallisoletanos durante cuatro años
  8. 8

    Avisa por el intento de suicidio de un familiar y descubre que ya no vive allí
  9. 9

    Interceptado un menor cuando circulaba en patinete desde Palencia a Saldaña
  10. 10

    Urbanismo busca inversores para crear un gran complejo cultural y recuperar la histórica azucarera Santa Victoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Juan Travesedo, el agente inmobiliario más 'cuqui'

Juan Travesedo, el agente inmobiliario más &#039;cuqui&#039;