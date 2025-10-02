El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un edificio de El Corte Inglés. EFE

Javier Catena, director de operaciones, inmobiliario y suministro de El Corte Inglés anuncia su dimisión

Aún se desconoce cuando será la fecha oficial de su salida a la espera de un sustituto

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 2 de octubre 2025, 17:47

Javier Catena, director de operaciones, inmobiliario y suministro del Corte Inglés, anunció su marcha de la compañía. Tal y como avanzó El Confidencial, el ejecutivo presentó su renuncia considerando que su etapa en la compañia ha llegado a su final.

La decisión llega dos meses después de que Gastón Bottazzini, consejero delegado, presentara un nuevo plan estratégico. Su dimisión ya habría sido comunicada tanto a la presidenta, Marta Álvarez, como al consejo de administración; aunque habría aceptado mantener su puesto por el momento para encontrar un sustituto y facilitar el traspaso.

Catena se incorporó al Corte Inglés en marzo de 2019. Y ya en 2022 ascendió y se convirtió en el director global de operaciones. En cuanto a sus cargos, además del inmobiliario, valorado en 17.000 millones de euros, el directivo se ocupaba también de la logística y de la cadena de suministro.

