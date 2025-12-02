El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Cuerpo de Bomberos de Toledo. EP

Incendio en un bloque de viviendas de Toledo tras registrarse una explosión

El aviso ha sido dado sobre las 9.07 horas cuando se ha iniciado el fuego en el bajo del inmueble

EP

Martes, 2 de diciembre 2025, 10:38

Comenta

Equipos de Bomberos del Parque de Toledo trabajaban este martes por la mañana en la extinción de un incendio desatado en un bloque de viviendas de Toledo, donde podría haber personas atrapadas.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso ha sido dado sobre las 9.07 horas cuando se ha iniciado el fuego en el bajo del inmueble. Según han trasladado, se ha producido una pequeña explosión, apreciándose llamas por la ventana.

Ante el riesgo de personas heridas que puedan haber quedado atrapadas, se han movilizado servicios de emergencia sanitaria, aunque aún no han trascendido datos de afectados.

Junto a los bomberos y a los equipos sanitarios se han desplegado agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  2. 2 La escapada de Marc Márquez a la Ribera del Duero para «recargar energía»
  3. 3

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4 Este es el plato más pedido a domicilio en Valladolid
  5. 5 Centros comerciales y supermercados de Valladolid que abren durante el puente de diciembre
  6. 6

    La Generalitat apunta a un bocadillo de embutido contaminado como origen de la peste porcina africana en Barcelona
  7. 7 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  8. 8 Castilla y León intensificará la caza del jabalí para proteger las zonas de granja ante la peste porcina africana
  9. 9 Un incendio en una cocina en plena avenida de Segovia moviliza a Bomberos y Policía
  10. 10

    Un fallo deja sin calefacción a un centro cívico y obliga a estudiar y hacer yoga con abrigo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Incendio en un bloque de viviendas de Toledo tras registrarse una explosión

Incendio en un bloque de viviendas de Toledo tras registrarse una explosión