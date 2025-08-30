El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Matilde Muñoz Redes Sociales

Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia

Llevaba desaparecida desde hace dos meses cuando su familia perdió el contacto con esta mujer de 72 años

C. P. S.

Sábado, 30 de agosto 2025, 17:10

La policía indonesia encontró este sábado el cuerpo de Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia desde hace dos meses. Según su entorno, las autoridades del país asiático hallaron los restos mortales de la mujer de 72 años en una playa de la isla de Lombok y que, además, se han producido dos detenciones.

La pista a Muñoz se perdió el pasado 1 de julio y hace unos pocos días se encontraron la mayoría de sus enseres personales en la zona de basuras del hotel Bumi Aditya, en la playa de Senggigi. Sin embargo, tanto su teléfono móvil, como el pasaporte y sus tarjetas de crédito no aparecieron. Según la familia -en declaraciones a los medios de comunicación- el mismo día de la desaparición, la mujer abonó veinte noches por adelantado en el hotel donde se alojaba y lo llevó a cabo mediante transferencia bancaria.

Según las primeras pesquisas de la policía indonesia, las autoridades del país aseguraron que esta ferolana afincada en Mallorca abandonó el hotel Bumi Aditya en torno a las 10.30 horas del miércoles 2 de julio. Sin embargo, la familia desconfía de la investigación y apunta a una de las empleadas del hotel.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

