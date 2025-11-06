Guterres, en la Cumbre del Clima de Brasil: «La historia recordará lo que aquí se decida»

La Cumbre del Clima acoge a partir del próximo lunes en el estado brasileño de Belém la 30ª edición de las negociaciones intergubernamentales de la ... ONU destinadas a alcanzar compromisos que ayuden a frenar el calentamiento global del planeta. Antes, ayer y hoy, tanto el país anfitrión, representado por el presidente del país Luiz Inacio Lula da Silva, como el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dieron la bienvenida a los Jefes de Estado ya reunidos. Este año, la ausencia de los líderes de las potencias más contaminantes, Estados Unidos, Rusia, India y China, marcará la viabilidad de los acuedos alcanzados cuando esta cumbre (COP30) acabe el próximo día 21.

Sobre estos últimos, Guterres volvió una vez más a reprender a los países, en el tono de crítica severa que ya resulta habitual en su discurso inaugura de la COP, por la falta de «valentía» a la hora de tomar medidas para «alcanzar el pico de emisiones de forma inmediata, aplicar recortes esta década, acelerar el abandono de los combustibles fósiles y salvaguardar la salud de los grandes sumideros naturales de carbono como los océanos y los bosques. No podemos permitirnos más 'greenwashing' ni más jugarretas legales».

Para alcanzar estos ambiciosos objetivos, pidió una hoja de ruta que quede plasmada en el documento que, previsiblemente, firmarán los países al finalizar el encuentro. «La historia recordará lo que decidimos aquí. Es la cumbre de la verdad», sentenció.

Mensaje de los científicos

Sus palabras dieron paso a la intervención de la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, Celeste Saulo, quien lanzó un mensaje muy claro a los mandatarios reunidos: «2023, 2024 y 2025 han sido los años más calurosos jamás registrados y hos últimos once años, desede 2015 habrán sido individualmente los once años más cálidos en los 176 años de registro de observaciones».

Los datos de los científicos no dejan mucho lugar a dudas. El calentamiento global avanza en un contexto en el que las emisiones de gases de efecto invernadero – que retienen el calor de la atmósfera y el del oceáno– han alcanzaron niveles récord en 2024, han continuado su escalada en 2025.

«Esta racha sin precedentes de altas temperaturas, combinada con el aumento récord de los niveles de gases de efecto invernadero del año pasado, deja claro que será prácticamente imposible limitar el calentamiento global a 1,5 °C -objetivo de los Acuerdos de París- en los próximos años sin sobrepasar temporalmente este objetivo. Pero la ciencia es igualmente clara en que sigue siendo totalmente posible y esencial reducir las temperaturas a 1,5 °C para finales de siglo», declaró la Secretaria General de la OMM, Celeste Saulo.

Esto tiene consecuencias para la vida y las economías. «Cada año que superemos los 1,5 grados asestará un duro golpe a las economías, profundizará las desigualdades e infligirá daños irreversibles. Debemos actuar ahora, con gran rapidez y a gran escala, para que este sobrecalentamiento sea lo más pequeño, breve y seguro posible, y lograr que las temperaturas vuelvan a estar por debajo de 1,5 °C antes de que termine el siglo», apoyó el Secretario General de la ONU.