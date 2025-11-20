El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
E. C.

Pobreza infantil: la urgencia de actuar

Los menores de edad tienen casi el doble de probabilidades que los adultos de vivir en la pobreza

Gustavo Suárez-Pertierra

Presidente de UNICEF España

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:20

Comenta

España es un lugar de niñas y niños pobres. Desde hace décadas, nuestro país se mueve en una tasa de pobreza infantil que nunca ha ... sido inferior al 24 %. En las crisis y en los periodos de bonanza, con gobiernos de izquierdas o de derechas, conservadores o liberales, la pobreza infantil ha sido, y sigue siendo, una asignatura pendiente que ha dejado atrás a varias generaciones y que seguirá haciéndolo si no se ponen en marcha medidas urgentes. La pobreza infantil en España no puede seguir esperando.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Asesta 40 puñaladas y cortes a una mujer en una vivienda de la Calle Mayor
  2. 2

    El examen para ser policía municipal copia un ejercicio de una academia de Valladolid
  3. 3

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  4. 4 Dos bodegas de Valladolid entre las 50 mejores del mundo
  5. 5 Estas son las carreteras de Castilla y León bajo amenaza de nieve este jueves y el viernes
  6. 6

    Condenado a dos años y medio de prisión por arrollar mortalmente a tres camioneros en Tordesillas
  7. 7 Dónde encontrar viviendas por 150.000 euros o menos en Valladolid
  8. 8

    Veinte cuchilladas, «un estado de embriaguez» y dos cadáveres en La Rondilla
  9. 9

    Tumban la demanda del dominicano que intenta recuperar la custodia de su hija
  10. 10 Cuatro provincias de Castilla y León, en alerta por nevadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Pobreza infantil: la urgencia de actuar

Pobreza infantil: la urgencia de actuar