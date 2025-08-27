El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un helicóptero combate las llamas del incendio asturiano de San Antolín de Ibias. EFE

El Gobierno ve 48 horas «determinantes» para acabar con los trece grandes fuegos

Los superincendios han quemado en agosto 362.473 hectáreas de bosque y monte en España, casi la mitad de ellas de espacios naturales protegidos

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:27

El equipo de expertos del Gobierno que cada día analiza la evolución de los incendios que asolan España está convencido de que estamos ante 48 ... horas «determinantes» para que los dispositivos de extinción traten de controlar de una vez por todas la ola de incendios que desde hace dieciocho días abrasa el noroeste del país. La portavoz de este equipo, la directora de Protección Civil, dijo que la climatología de este miércoles y jueves es favorable para que los profesionales traten de estabilizar, y si es posible controlar, los trece grandes fuegos que aún quedan vivos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado
  2. 2

    Destrozan y roban material valorado en 12.000 euros de una peluquería de Delicias
  3. 3

    La tarjeta Buscyl llegará a 130.000 usuarios este lunes a través de un código QR
  4. 4

    El único detenido por el tiroteo mortal de Ávila pidió el alta voluntaria en el Río Hortega
  5. 5

    Llega a la Feria de Valladolid un novedoso carrusel que solo ha estado dos veces en España
  6. 6 El Gadis que revitalizará las Galerías Avenida del Paseo de Zorrilla abre este jueves
  7. 7

    Roban cientos de miles de euros en joyas de una casa de Segovia
  8. 8

    El camionero implicado en el accidente con dos militares heridos es de Valladolid
  9. 9 ¿Recuerdas qué había antes en estos establecimientos de la Plaza Mayor de Valladolid?
  10. 10

    «Me encanta Valladolid, pero todavía me queda mucho mundo por conocer»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Gobierno ve 48 horas «determinantes» para acabar con los trece grandes fuegos

El Gobierno ve 48 horas «determinantes» para acabar con los trece grandes fuegos