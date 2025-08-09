El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El submarino, en el hangar de Marsella. AFP

Francia no sabe qué hacer con el submarino de Jacques Cousteau

El precario estado del edificio de Marsella donde descansa el Saga obliga a prohibir las visitas

Enric Bonet

Enric Bonet

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:19

Una de las joyas del submarinismo del siglo XX se encuentra en peligro. El Ayuntamiento de Marsella ha decidido cerrar el acceso al edificio donde ... está uno de los submarinos del mítico oceanógrafo francés Jacques-Yves Cousteau (1910-1997). Se trata, en concreto, del Saga, la mayor de las naves que este exmilitar y precursor de la ecología diseñó durante los años sesenta. El sumergible podía visitarse normalmente en el puerto de la segunda ciudad más poblada de Francia, pero eso ya no resulta posible desde el 31 de julio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El detenido por agredir a policías al identificar a su novia: «Vais a quitarme a mi vida, vuelven los demonios»
  2. 2

    La calle Santiago se prepara para la campaña de otoño con remodelaciones de cuatro locales
  3. 3

    Un autocar se estampa contra una casa en Chañe: «Fuencis, levántate que viene un autobús»
  4. 4 El Barrio: menús caseros con más de 70 años de historia
  5. 5 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  6. 6

    Una familia de Segovia lleva a juicio a Disneyland París por un día sin atracciones
  7. 7

    Noche de robos a personas sin hogar en Valladolid para llevarse 95 céntimos
  8. 8

    La firma tordesillana Dulces El Toro abrirá una tienda en un local de Cánovas del Castillo
  9. 9

    La covid repunta en verano y se espera un aumento de casos «preocupante» en septiembre
  10. 10

    Diez mil personas se entregan a las melodías de Los Secretos en Aguilar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Francia no sabe qué hacer con el submarino de Jacques Cousteau

Francia no sabe qué hacer con el submarino de Jacques Cousteau