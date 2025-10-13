El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Europa retrasa la votación sobre 'Chat Control': la polémica propuesta que vigilará las conversaciones en los móviles

La regulación obliga a revisar mensajes privados para combatir la pedofilia

José A. González

José A. González

Lunes, 13 de octubre 2025, 17:55

Comenta

No es la primera vez que una normativa se vuelve en contra de los legisladores y, sobre todo, su intención de defender una causa justa ... provoca todo lo contrario y afecta a dos de los principios más básicos sobre los que se asienta la Unión Europea: libertad y privacidad. Este martes, tras varios intentos, el Consejo de Europa tenía previsto votar una normativa para establecer controles para prevenir y combatir el abuso sexual a menores. Este es el fundamento sobre el que primero lo intentaron Hungría, Suecia y ahora ha sido Dinamarca. Sin embargo, es matar moscas a cañonazos, critican decenas de organizaciones civiles y deja a este organismo totalmente divivido.

