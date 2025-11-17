El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Estados Unidos abre la guerra del estrógeno contra la menopausia

Las autoridades sanitarias norteamericanas deciden retirar las advertencias que hasta ahora añadían en las cajas de los tratamientos hormonales

Jon Garay

Jon Garay

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:01

Comenta

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos anunciaron hace justo una semana que pedirán a las farmacéuticas retirar los mensajes de advertencia en las cajas de ... los tratamientos hormonales destinados a paliar los síntomas de la menopausia al considerarlos «exagerados». Entre los riesgos de los que alertaban estos avisos se encuentran un mayor riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer, accidentes cerebrovasculares, ataques al corazón y demencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un barrendero de La Rondilla muestra su hartazgo por la falta de civismo de algunos vecinos
  2. 2 Una agresión con arma blanca termina con un herido en el Paseo de Zorrilla
  3. 3

    El mapa del alquiler en Valladolid: hasta 1.300 euros de diferencia entre barrios
  4. 4

    La carrera preelectoral agazapada de Silvia Clemente
  5. 5 El centro de Valladolid se convierte en una fiesta del deporte y el compañerismo
  6. 6 Búscate en la IX Carrera de Empresas de El Norte
  7. 7 Dos heridos en un accidente con cuatro vehículos implicados en Valladolid
  8. 8 Consulta aquí las clasificaciones de la IX Carrera de Empresas de El Norte
  9. 9

    El día que dos ministros inauguraron dos fábricas de Renault y el vicario las bendijo
  10. 10

    El aumento de la presencia policial extingue las carreras ilegales en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Estados Unidos abre la guerra del estrógeno contra la menopausia

Estados Unidos abre la guerra del estrógeno contra la menopausia