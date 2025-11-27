El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La desertificación afecta a más de 200.000 kilómetros cuadrados en España. R. C.

España se desertifica: ya alcanza al 40% del territorio

Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y Canarias, entre las comunidades más afectadas

J. A. G.

J. A. G.

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:42

Comenta

La desertificación se extiende a lo largo de 206.203 kilómetros cuadrados, el 40% del conjunto del territorio nacional, como recoge el primer Atlas de ... la desertificación de España que se ha presentado este jueves en la Universidad de Alicante (UA). El proyecto, coordinado por los investigadores Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la UA, y Jaime Martínez Valderrama, científico de la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC, ha desarrollado mapas que indican, además, una degradación en el 43,35% del suelo. Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y Canarias son las comunidades autónomas más afectadas por este escenario de altas temperaturas, escasos recursos hídricos (no sólo por la falta de lluvias, también por la sobreexplotación de los acuíferos), que conduce a la pérdida de suelo útil para la biodiversidad y la agricultura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una árbitra usa el protocolo antiviolencia en un partido juvenil en Valladolid: «Payasa, hija de puta, sinvergüenza»
  2. 2 Muere una mujer de 78 años tras precipitarse desde un balcón en Parquesol
  3. 3 Atribuyen al asesino de Eli ocho delitos en Medina de Rioseco y Villabrágima
  4. 4

    Evacúan una empresa de Boecillo por una nube roja generada por una reacción química
  5. 5 La Junta pagará 7.000 euros a un cazador después de que un lobo matara a su perro
  6. 6 Encendido de luces de Navidad en Valladolid: horarios, espectáculos y calles iluminadas
  7. 7

    Cronología: el soterramiento en Valladolid vuelve al mismo punto de hace 36 años
  8. 8

    Instalan nuevos bolardos en el acceso a las rotondas de La Cistérniga para evitar la invasión de carriles
  9. 9

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  10. 10 Vuelve el mercado navideño a la Plaza Mayor: oferta, horarios y días de apertura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla España se desertifica: ya alcanza al 40% del territorio

España se desertifica: ya alcanza al 40% del territorio