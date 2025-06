Vídeo, fotografía y podcast para lo personal y lo profesional

Luis Javier González Jueves, 19 de junio 2025, 07:21 Compartir

En un contexto en el que la comunicación es tan importante como conducir o hablar inglés, el Lab de Comunicación de IE University en Segovia es una herramienta con vocación de ser universal, una aptitud que enriquece la proyección de cualquier perfil, desde un arquitecto a un diseñador o un experto en mercados. Son unas alternativas que ofrece la universidad a las prácticas durante el primer y segundo año de carrera en la que los estudiantes crean contenido para empresas o instituciones de todo tipo, desde la cárcel de Perogordo a la Gimnástica Segoviana. Tras más de una década haciendo vídeo, fotografía o podcast, su directora, Diana Gómez, puede presumir de que ya es el diverso tejido de la ciudad quien llama a sus puertas. Define la idea de 'soft skill'. «Hoy en día, todos tienen que saber algo de vídeo, les aporta a nivel personal y profesional».

A los perfiles económicos como el Bachelor in Business Administration les enseña los tiempos de la creación de contenido, un elemento clave en el marketing. «También enriquece sus presentaciones en clase». Porque cuentan en el Media Lab con un estudio que no tiene nada que envidiar a muchos platós de televisión. Los del grado de Diseño aprenden a poner en valor sus creaciones, ya sea con vídeo o fotografía. Por simple afinidad, es una herramienta ideal para los alumnos de su Bachelor in Communication and Digital Media, un híbrido sinfín entre redes sociales, marketing o cualquier creación de contenido enfocada al ámbito empresarial. El número de alumnos varía según cada curso, pero todos integran proyectos específicos reales.

El Lab tiene un periodo no intensivo de febrero a mayo que sirve de preproducción para luego desarrollarlos mediante la grabación o la edición en junio. Así crearon el spot de la Gimnástica Segoviana para captar socios el pasado verano, que hilaba a un aficionado asomado al exterior de La Albuera con las imágenes de celebración que ocurrían dentro del campo. El mensaje era claro: no te lo pierdas. Estos meses están trabajando con la cárcel de Perogordo a petición de Instituciones Penitenciarias, que quiere un vídeo para conmemorar el 25 aniversario del centro mediante un acto en septiembre. «Nos reunimos con la dirección, nos enseñaron la prisión y pusimos en conjunto diferentes ideas». Cuatro alumnas grabando en celdas, comida, cocina, en su taller de costura o en la piscina.

Socios fieles

Quizás sus socios más fieles son los globos de 'Siempre en las nubes', desde las primeras ediciones del festival: este año están produciendo un podcast. Uno de sus proyectos más exóticos fue mandar un globo a la estratosfera. «Pusimos unas cámaras GoPro en un globo de helio que llevaban móviles con GPS. Lo lanzamos y fuimos a buscarlo, a ver qué había grabado». Unos planos privilegiados del espacio en los que se aprecia toda la curvatura del planeta. Despegó desde el Azoguejo y aterrizó en el embalse de El Atazar. En un principio no aparecía, pero la señal GPS volvió a las siete de la mañana del día siguiente.

Un catálogo diverso, desde la distribución de bebidas con Brualdis a la feria de artesanía de Cabañas de Polendos o la Casa de la Lectura de Segovia. También en centros educativos como el Giner de los Ríos o, el año pasado, la graduación del colegio de La Lastrilla. «Hay productoras muy buenas, pero las empresas que trabajan con nosotros se arriesgan porque, al fin y al cabo, son estudiantes». Algo que requiere una disponibilidad por las dos partes: aunque a los idearios les salga gratis, la enseñanza para los alumnos es su tiempo. No solo se trata de hacer un producto audiovisual, sino de entender el proyecto y crear un contenido acorde con él.

Una interacción que también obliga a romper la barrera idiomática. «Es un challenge», sonríe Gómez. «Pero en IE los alumnos tienen que acabar aprendiendo español, así que es una buena práctica para ellos». Y pone en valor cómo unas estudiantes que solo hablaban inglés consiguieron hacer «ellas solas» un vídeo de 20 minutos para la asociación Diabetes Segovia. Esta parte social es otro 'soft skill' del Lab de Comunicación, en realidad una excusa para empaparse del entorno. «Acerca mucho la universidad a la ciudad». A nivel de estudiantes y vecinos, así como de la propia institución con otras segovianas o empresas. Conocerse a través del trabajo conjunto que, el paso del tiempo, ha legitimado. «Es verdad que antes tenía que buscar yo y ahora me vienen». El boca a boca, una fórmula de comunicación cuya eficacia aún no ha superado Instagram.