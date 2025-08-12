El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo Seis heridos en el incendio de Puercas a la altura de Abejera
Varios servicios de emergencia trabajan en la extinción del fuego en Ourense EP

Cuatro bomberos heridos en los incendios de Ourense

Ya han sido trasladados al hospital para tratar sus quemaduras, donde permanecen con pronóstico reservado

C. P. S.

Martes, 12 de agosto 2025, 19:46

La provincia de Ourense está cercada por las llamas, pese al trabajo de los medios de emergencias. El viento y la virulencia de los fuegos juegan en contra de su extinción. Unos incendios que, según informan desde la Diputación de Ourense, tres bomberos de la brigada de la localidad han sufrido quemaduras de consideración mientras trabajaban y tuvieron que se atendidos in situ por el 061. Por ahora, permanecen con pronóstico reservado.

A primera hora de la tarde de este martes, 12 de agosto, se ha desatado un nuevo incendio en la provincia gallega, en el concello de Oímbra, que ya ha arrasado 80 hectáreas de monte. Las llamas sorprendieron a las brigadistas municipales que trabajan en la zona. Tuvieron que refugiarse para no ser embullidos por el fuego. Poco después, fueron localizados con diversas quemaduras, uno de ellos no estaba consciente, y trasladados a un centro hospitalario. Aunque el pronóstico, por el momento, permanece reservado, estarían fuera de peligro.

Los servicios sanitarios tuvieron también que atender a un cuarto brigadista, en este caso se encotnraba en Maceda. Sufrió un accidente mientras conducía una motobomba, lo que ha provocado una rotura en su pierna.

