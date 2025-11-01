El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Algunos de los medicamentos vendidos ilegalmente por internet. Efe

Detenidos por la venta ilegal de medicamentos por internet para fabricar 'la droga de los pobres'

La Guardia Civil arresta en varias provincias a 22 personas vinculadas a la comercialización en redes sociales de fármacos adquiridos con recetas falsas

J. A. G.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 12:29

Comenta

La Guardia Civil ha detenido a 22 personas en varias provincias vinculadas a una organización dedicada a la venta ilegal de medicamentos por internet, que ... adquirían con recetas falsas para luego poder mezclarlos con drogas. La llamada operación 'Grecofar' se ha saldado con arrestos en Alicante, A Coruña, Ávila, Barcelona, Burgos, Baleares, Granada, Madrid, Málaga, Salamanca, Santander, Valencia y Vizcaya.

