El detenido ha salido de la vivienda acompañado de varios agentes de la Ertzaintza y cubriendo su rostro con una manta roja. Félix Morquecho

El detenido por el crimen de Zarautz tenía antecedentes por violencia machista

Una expareja del presunto autor de los hechos ya le había denunciado anteriormente por «hechos similares», precisan fuentes cercanas al caso

Miguel Ángel Mata y Beatriz Campuzano

San Sebastián

Sábado, 18 de octubre 2025, 12:24

Comenta

El presunto autor del homicidio de una mujer de 53 años, que apareció muerta el miércoles por la noche en una vivienda de la ... calle Indamendi de Zarautz, tenía antecedentes por violencia machista. Según ha podido saber este periódico por fuentes del departamento de Seguridad, una expareja del detenido ya le había denunciado con anterioridad por «hechos similares». En estos momentos, sigue en dependencias policriales a la espera de comparecer ante el juez, que será quien determine su ingreso en prisión.

