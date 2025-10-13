El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una furgoneta de la Guardia Civil G. C.

Detenido en Ciudad Real un conductor de autobús por circular ebrio

El autobús realizaba un trayecto internacional y llevaba a cinco pasajeros en el momento de su inmovilización

J. M. L.

Ciudad Real

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:18

Comenta

La Guardia Civil ha detenido en Tomelloso (Ciudad Real) al conductor de un autobús por circular sextuplicando la tasa máxima de alcohol permitida para conductores profesionales. El autobús fue interceptado en el kilómetro 87 de la autovía A-43 después de que agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Ciudad Real se percataran de la extraña conducción de un autobús que circulaba por la vía.

Una vez detenido el vehículo, el chófer del autobús fue sometido a una prueba de alcoholemia que arrojó un resultado positivo: 0,94 miligramos de alcohol por litro en aire espirado en el primer test y 0,91 en el segundo, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo de motor con una tasa de alcohol en aire espirado superior a la legalmente establecida.

El autobús quedó inmovilizado y el conductor, que efectuaba un transporte internacional de viajeros con cinco pasajeros en el momento de su detención, pasó a disposición del Juzgado de Tomelloso donde se celebrará un juicio rápido en los próximos días. Al haber sextuplicado la tasa máxima de alcohol permitida para conductores profesionales, se considera que ha cometido un delito y no una simple infracción administrativa. Por ello, podría ser condenado a una pena de entre tres y seis meses de cárcel, al pago de una multa, a realizar trabajos en beneficio de la comunidad de entre uno y tres meses y a la retirada de su carnet de conducir por un período de entre uno y cuatro años.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motorista fallecido en la A-11 era vecino de La Cistérniga y natural de Tudela de Duero
  2. 2

    Instalan bolardos para que los peatones no se golpeen en la cabeza contra las nuevas farolas de Arco de Ladrillo
  3. 3 Muere un hombre de 52 años tras sufrir un accidente de moto en la A-11, a la altura de La Cistérniga
  4. 4

    Veinte chabolistas mantienen vivo el poblado más longevo de Valladolid
  5. 5 Muere un corredor de la Demandasaurus en Salas de los Infantes
  6. 6

    Detenido por esgrimir una pistola en un bar de la Circular y hacerse pasar por policía colombiano
  7. 7

    Cuatro décadas viviendo en una chabola en Valladolid: «No quiero que más nietos nazcan aquí»
  8. 8

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  9. 9 Detenido en Valladolid un repartidor por robar los paquetes que debía entregar
  10. 10

    El colegio de Valladolid pionero en traer la educación emocional al aula. «Es una asignatura espectacular»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detenido en Ciudad Real un conductor de autobús por circular ebrio

Detenido en Ciudad Real un conductor de autobús por circular ebrio