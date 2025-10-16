El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Planta de producción de inyectables de la farmaceútica Lilly, responsable de orforglipron. R. C.

Desarrollan píldoras para adelgazar con el mismo principio que el inyectable Ozempic

Un fármaco con las mismas características para la obesidad y la diabetes que fármacos como Mounjaro se presentará este mismo año a las agencias reguladoras para su aprobación, asegura su fabricante

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:09

Un fármaco en píldoras que imita la hormona GLP-1, como lo hace el Ozempic en el tratamiento de la diabetes y la obesidad, se ... encuentra en la tercera fase de los ensayos previos a su aprobación. Con orforglipron como principio activo, sólo necesitaría tomarse una vez al día, lo que cambiaría la forma de administración de los actuales fármacos (Wegovy, Mounjaro, Ozempic) que requieren una inyección diaria en el vientre. El medicamento en estudio es un agonista del receptor del péptido-1 similar al glucagón-1 (GLP-1, responsable de regular el hambre y el azúcar en el organismo) «oral y de molécula pequeña», confirma una fuente de Lilly, la farmacéutica que lo desarrolla.

