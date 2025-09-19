El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Patrulla de la Guardia Civil. Guardia Civil

Denuncian al conductor de una ambulancia por dar positivo en cocaína

Minutos antes del control, había finalizado el traslado de unos pacientes a un centro hospitalario

J. M. L.

Ciudad Real

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:44

La Guardia Civil ha denunciado al conductor de una ambulancia por circular drogado. El conductor fue interceptado en Valdepeñas (Ciudad Real) por agentes del Subsector de Tráfico de Ciudad Real que estaban realizando controles de alcoholemia y drogas en la carretera autonómica CM-412.

Minutos antes la ambulancia había finalizado el traslado de unos pacientes a un centro hospitalario. Efectuada la prueba de detección de drogas, arrojó un resultado positivo en cocaína y a tetrahidrocannabinol en el test indiciario salival al que fue sometido, por lo que se procedió a la inmovilización del vehículo.

El resultado positivo arrojado en el test indiciario salival fue más tarde ratificado en el informe de ensayo confirmatorio de drogas en saliva realizado por un laboratorio de referencia. Por este motivo, el conductor ha sido denunciado por una infracción al artículo 14 de la Ley de Seguridad Vial por «circular con un vehículo teniendo presencia de drogas en el organismo», según informó este viernes la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real.

