El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Denunciados dos hombres por matar a palos a un perro

Uno de ellos contrató al otro como sicario para que acabara con su animal

J.M.L.

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:11

Comenta

La Guardia Civil de Guadalajara ha denunciado a dos hombres de 40 y 49 años y de nacionalidad española por un presunto delito de maltrato ... animal por haber matado a palos a un perro que pertenecía a uno de ellos. Los agentes descubrieron lo que había ocurrido después de que una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil se dirigieran a auxiliar al conductor de un vehículo que se encontraba detenido en la carretera GU-921, en el término municipal de Horche (Guadalajara).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Espectacular incendio de un vehículo que ha circulado en llamas por una calle de Valladolid
  2. 2 Muere un motorista en un choque frontal con un camión en la N-122 en Sardón
  3. 3 Todo lo que sabemos de la boda de Stella Banderas, que se celebrará el sábado en Valladolid
  4. 4

    El mundo del rugby llora la muerte de José Luis, la última víctima de la N-122
  5. 5 Investigado por un delito contra los animales el conductor del quad que mató a una vaquilla en Bolaños
  6. 6

    El joven francés que fue asesinado de un navajazo tras una pelea en una discoteca
  7. 7

    Suspenden un taller de terapias pseudosanitarias programado en el centro de mayores de Delicias
  8. 8

    El jurado declara culpable de asesinato con premeditación al vallisoletano que mató a su expareja en Bruselas
  9. 9 Castilla y León publica los domingos y festivos de apertura de comercios en 2026
  10. 10

    Un brote de salmonela en una residencia de Peñafiel deja varios ancianos ingresados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Denunciados dos hombres por matar a palos a un perro

Denunciados dos hombres por matar a palos a un perro