Los delitos sexuales colapsan desde este viernes unos juzgados «completamente hundidos» de violencia de género

Los jueces reclaman más medios para poder tramitar, junto a las agresiones machistas, los crímenes sexuales, el acoso, la corrupción de menores, la mutilación genital o el matrimonio forzado

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:27

Los juzgados de Violencia sobre la Mujer comenzarán a dirimir sobre delitos sexuales a partir de este viernes. Los nuevos tipos penales que llegarán a ... estas instancias -que los jueces denuncian que ya están colapsados, teniendo que recurrir a compañeros en comisión de servicio pero sin que se les releven de sus otras funciones- son agresiones y acoso sexuales cometidos contra una mujer incluso menor de trece años, exhibicionismo, corrupción de menores, mutilación genital femenina y matrimonio forzado. La 'Ley de garantía integral de la libertad sexual', conocida como la 'ley del sí es sí', ordena el traslado de estos crímenes a unos juzgados que hasta ahora se especializaban solo en situaciones donde había, o hubo, una relación sentimental o vínculo afectivo entre autor varón y víctima mujer. Para asumir esta nueva carga de trabajo, el Gobierno prometió aumentar en casi 50% el número de jueces.

