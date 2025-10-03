El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Guardia Civil detiene a los feriantes. G.C

Cuatro detenidos por el asesinato de dos hermanos en Toledo

Los arrestados son feriantes que se desplazaban por toda España

J.M.L

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:27

Comenta

La Guardia Civil ha detenido a cuatro hombres por su presunta relación con el asesinato de dos hermanos en Casarrubios del Monte (Toledo). Los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2023 cuando se hallaron los cuerpos de dos hombres de 45 y 49 años en un camino vecinal de esta localidad. Fue un sobrino de las víctimas quien avisó a la Guardia Civil del suceso. Los dos hermanos, José y Antonio Yobano, fueron víctimas de una emboscada. Uno de ellos fue tiroteado dentro de un coche propiedad de su madre y el otro intentó huir pero fue abatido al lado del vehículo.

Los dos hermanos presentaban varios impactos de bala y de cartuchos de escopeta de caza y, según los agentes encargados de la investigación, no tuvieron posibilidad de defenderse. Las pesquisas de la Guardia Civil no han sido sencillas pues los presuntos autores del doble crimen son feriantes que se desplazaban continuamente por toda España. Dos de las detenciones se han efectuado en Mejorada del Campo (Madrid) y las otras dos en Cebolla (Toledo) y Olivenza (Badajoz). Los cuatro arrestados son miembros de una misma familia y, según la investigación, el móvil del crimen fue un ajuste de cuentas por un asunto relacionado con el tráfico de drogas.

Las dos víctimas, de etnia gitana y origen húngaro, residían en Fuente el Saz de Jarama (Madrid) y tenían antecedentes por delitos relacionados con riñas tumultuarias, lesiones, reyertas y contra la seguridad vial. El Juzgado de Instrucción de Illescas (Toledo), que ha dirigido la investigación, ha ordenado el ingreso en prisión provisional y sin fianza para los cuatro arrestados.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  2. 2 Un olor nauseabundo invade este viernes Valladolid: «Es insufrible»
  3. 3 Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia
  4. 4

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  5. 5

    Vacían el concesionario de Motos Copa mientras el número de afectados supera la treintena
  6. 6 Cae en Valladolid un peligroso grupo criminal que asaltaba casas y se hacía pasar por policías
  7. 7

    La Lotería deja parte del primer premio en el centro de Valladolid: «Es una alegría repartir felicidad»
  8. 8 Desarticulados tres puntos de venta de drogas en La Rubia y Cuatro de Marzo
  9. 9 Vuelca un camión mientras sacaba un contenedor soterrado en La Flecha
  10. 10

    Asume un año y tres meses por agredir sexualmente a una menor de 12 años en un kiosko de Pajarillos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cuatro detenidos por el asesinato de dos hermanos en Toledo

Cuatro detenidos por el asesinato de dos hermanos en Toledo