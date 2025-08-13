Controlado el incendio de Tres Cantos (Madrid), que desciende a situación operativa de nivel 0 Quedan seis dotaciones para enfriamiento y vigilancia durante varios días

EP Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:33 Comenta Compartir

El incendio forestal registrado en el municipio madrileño de Tres Cantos, y que ha afectado a unas 2.000 hectáreas, ha quedado controlado y la Situación Operativa del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (INFOMA) ha descendido a nivel 0.

Así lo ha trasladado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, este miércoles ante los medios de comunicación tras la reunión del comité asesor del INFOMA en el puesto de mando avanzado. Previamente, se ha guardado un minuto de silencio por los fallecidos en los incendios de Tres Cantos y León.

El incendio se ha dado por controlado tras una noche en la que la situación ha sido mejor de lo esperado tras las tormentas y fuertes vientos de ayer por la tarde. No obstante, quedan seis dotaciones para enfriamiento y vigilancia durante varios días.

«La situación en todo el país es muy compleja. Le hemos ofrecido al Gobierno los medios de la Comunidad de Madrid para trabajar en cualquier situación que ellos consideren y a otras comunidades autónomas como hacemos siempre», ha indicado Novillo.

En este sentido, ha agradecido «el trabajo impresionante» que han hecho todos los operativos en este incendio «inédito en la región» por la velocidad de avance que tuvo en tan poco tiempo y por la «peligrosidad» de cara a los ciudadanos.

«Dentro de la gravedad que ha sido y del fallecimiento y los daños, estamos muy satisfechos con todo el trabajo, de nuestro operativo de emergencias y la colaboración que hemos tenido también con la Administración General y con todos los ayuntamientos», ha recalcado el consejero.

Incendio de pasto

Según ha explicado Novillo, el incendio ha afectado a 2.000 hectáreas, aunque ha precisado que «ha dejado mucha zona en el interior sin quemar», por lo que «hay una gran parte de vegetación arbórea que va a poder sobrevivir».

«Casi todo lo que tenemos es incendio de pasto y matorral y esa superficie inicial de 2.000 hectáreas seguramente baje bastante en los próximos días con un estudio más pormenorizado. Además, hemos estado acompañando a los vecinos para cualquier situación que les pudiera surgir (al regresar a sus viviendas), pero no ha habido ningún problema», ha recalcado.

El desescalado de recursos comenzó ayer por la tarde con la desactivación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Ayuntamiento de Madrid y parte de la dotación de Comunidad de Madrid (bomberos, brigadas forestales, agentes forestales, SUMMA-112).

Por su parte, Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid continúan con la investigación sobre el incendio, al igual que Policía Judicial de Guardia Civil y Seprona.