El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La escritura como oportunidad para reforzar los valores de la convivencia
REUTERS

Los científicos europeos avalan Ozempic y Mounjaro contra la obesidad, antes que cualquier otro fármaco

La Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad publica en Nature directrices para la pérdida de grasa corporal y respalda la semaglutida y la tirzepatida como tratamiento de primera línea

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:22

Comenta

Para poner orden a las terapias contra la obesidad en un mercado afectado por la irrupción de una cantidad creciente de fármacos, la Asociación Europea ... para el Estudio de la Obesidad (EASO, por sus siglas en inglés) publica unas directrices que avalan el uso de semaglutida (comercializada como Ozempic) y tirzepatida (Mounjaro) sobre las demás opciones. «El número de medicamentos disponibles para tratar la obesidad ha aumentado de forma constante en los últimos años y se espera que siga creciendo, ofreciendo a los médicos una selección más amplia de agentes con distintos mecanismos de acción para su uso junto con intervenciones en el estilo de vida», comentan los autores en el artículo 'Marco para el tratamiento farmacológico de la obesidad y sus complicaciones de la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad (EASO)», publicado este jueves en Nature. «Dado que la eficacia de los diferentes medicamentos para la pérdida total de peso y sus efectos sobre las complicaciones relacionadas con la obesidad varían, la terapia personalizada basada en las características individuales del paciente se ha vuelto factible y necesaria».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el responsable del concesionario de motos que cerró sin avisar: 25 afectados y 100.000 euros en perjuicios
  2. 2

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  3. 3

    Detienen a Ángel Benito Moreno, el preso fugado de la cárcel de Valladolid en febrero
  4. 4

    Los ochos meses de investigación para dar con Ángel Benito: «Su entorno se movía mucho»
  5. 5

    Detenidas cinco personas por la brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  6. 6 Muere Lourdes Gómez Cuervo, alcaldesa de Vega de Valdetronco desde 2003
  7. 7

    La antigua discoteca Cabana de Valladolid revive para acoger 57 trasteros
  8. 8 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios en Castilla y León en 2026
  9. 9

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  10. 10

    Los médicos en huelga: «Vamos hacia una situación dramática de nuestro sistema sanitario público»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los científicos europeos avalan Ozempic y Mounjaro contra la obesidad, antes que cualquier otro fármaco

Los científicos europeos avalan Ozempic y Mounjaro contra la obesidad, antes que cualquier otro fármaco