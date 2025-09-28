El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
R. C.

Jorge Ruiz

Cantante y compositor
«Lo bueno no vende tanto como lo malo»

El líder de Maldita Nerea participa en los diálogos 'FilosofIA': «Desde pequeño ya me hacía preguntas trascendentes»

Rosa Palo

Rosa Palo

Domingo, 28 de septiembre 2025, 01:02

No tener WhatsApp en estos tiempos es una declaración de intenciones, y la de Jorge Ruiz es la de no priorizar lo inmediato sobre lo ... importante, algo que, sumado a su empeño por mantener el anonimato en su vida cotidiana, convierte al fundador de Maldita Nerea en una inusual estrella del pop. Logopeda y maestro de Audición y Lenguaje, compositor y amante de la filosofía, compagina la música con actividades vinculadas a la educación. Ahora podemos ver en YouTube su participación en 'FilosofIA', la iniciativa de Fundación Telefónica y Deloitte que, a través de siete diálogos audiovisuales con distintos profesionales, aborda el impacto de la inteligencia artificial desde una perspectiva ética, filosófica y humanista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Valladolid se cuela entre las veinte ciudades españolas más caras para vivir
  2. 2

    El fallecido al estrellarse su planeador en Segovia es Javier Sánchez, un controlador aéreo de Madrid
  3. 3

    Una avería en un Alvia deja «tirados y a oscuras» a 260 pasajeros en Valdestillas
  4. 4

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  5. 5

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  6. 6

    El mapa comunitario de las incidencias en Valladolid: de qué se quejan los vecinos
  7. 7 Valladolid a vista de pájaro: ¿sabes identificar qué se ve en la foto?
  8. 8 Detenida una pareja por robar 29 botellas de alcohol en un solo día de seis súper de Valladolid
  9. 9

    Las secuelas de las víctimas de la banda del BMW: «Queda el miedo»
  10. 10

    «Venía a volar a Segovia siempre que tenía un día libre y disfrutaba como un niño»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «Lo bueno no vende tanto como lo malo»

«Lo bueno no vende tanto como lo malo»