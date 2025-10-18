El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El bolso con forma de barra de pan diseñado por Moschino en 2024. Moschino

Bolsos de alta costura

Muestra en París ·

Símbolo de estatus en algunos casos, nos encontramos ante el accesorio más imprescindible en el vestir de la mujer, con permiso de los zapatos

Abraham de Amézaga

Sábado, 18 de octubre 2025, 19:54

Comenta

El asunto del bolso', 'Le cas du sac' en francés. Ese fue el título de la exposición que hace poco más de cuatro lustros el ... Museo de las Artes Decorativas de la capital del Sena dedicó a este complemento. Fue una completa muestra que reunía más de trescientas piezas, de diferentes épocas, tamaños, formas y colores, y que resultó un éxito de público durante los cuatro meses que permaneció abierta. En el certamen no solo se exponía este accesorio; el público también tenía la oportunidad de observar la evolución en cuanto a usos y costumbres del ser humano -sobre todo de las mujeres, por ser las principales usuarias-, y respecto a la creatividad e ingenio que este puede llegar a desplegar a la hora de diseñarlos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Esteban Jiménez, el mediador que «ayudó a llevar la paz» a Las Viudas
  2. 2 Quién es quién en la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  3. 3

    Los famosos no se dejan ver en la llegada a la preboda de la hija de Banderas
  4. 4

    El mundo del rugby llora la muerte de José Luis, la última víctima de la N-122
  5. 5 Alerta por presencia de listeria y e-coli en un queso de cabra comercializado en Castilla y León
  6. 6

    Qué se puede ver en la Casa Museo de Miguel Delibes en Valladolid
  7. 7

    Stella del Carmen se hace esperar para su blindada boda en Valladolid
  8. 8

    Tira al suelo de una patada a una mujer por recriminarle que tocara el timbre de su patinete
  9. 9 La Fiscalía pide 18 años de cárcel para Óscar por el asesinato de Esther López
  10. 10

    La querella contra Carnero y Quiñones por oponerse a la integración ferroviaria recoge un delito castigado con cárcel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Bolsos de alta costura

Bolsos de alta costura