La Generalitat ordena el sacrificio masivo de jabalíes para controlar el brote de peste porcina africana

El consejero de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha dado este martes instrucciones para activar el plan destinado a reducir la población de jabalíes ... ante el brote de peste porcina declarado en Barcelona desde el viernes pasado, en el entorno de la montaña y los bosques de Collserola.

Tras una reunión con los alcaldes de las 18 poblaciones barcelonesas incluidas en la zona afectada, el consejero ha decretado el sacrificio masivo de animales, especialmente en el perímetro de seis kilómetros de radio en que se ha fijado la zona cero del brote. En esta zona, el Govern prevé sacrificar a todos los jabalíes para tratar de reducir los riesgos y que el brote no se extienda más allá de este área confinada.

Según ha detallado el consejero de Agricultura de la Generalitat, no se pueden hacer batidas con escopetas de caza porque provocaría la espantada de animales fuera de la zona cero. La prioridad es contener el foco, que el virus no salga de ese radio de acción. Los métodos son varios: esterilización y capturas con jaulas. El protocolo fija que se han de capturar todos los ejemplares que hayan sobrevivido en la zona afectada y reducir considerablemente el número en el perímetro de 20 kilómetros.

Se calcula que en la montaña de Collserola hay un millar de ejemplares, la mitad que en los años de la pandemia del covid, que la población de jabalíes se disparó. Según cifras del Ministerio de Agricultura, titular del laboratorio central de veterinaria, son ya nueve los animales muertos que han dado positivo de la peste porcina africana. En primer momento, eran dos y en las últimas horas la cifra ha aumentado en siete ejemplares más.

La Delegación del Gobierno en Cataluña ha informado además que las actuaciones realizadas en granjas de cerdos, localizadas en el área de 20 kilómetros en torno la zona infectada, no han detectado sintomatología ni lesiones compatibles con el brote y que las tomas de muestra efectuadas a los animales han resultado negativas. Eso sí, se mantiene un alto nivel de alerta con refuerzo de vigilancia pasiva y bioseguridad, tanto en Cataluña como en el resto de comunidades autónomas. A los 400 efectivos que trabajan sobre el terreno, entre soldados de la UME, agentes rurales de la Generalitat, mossos, policías locales, se ha sumado este martes un equipo veterinario de emergencias de la Comisión Europea, formado por expertos epidemiólogos. Su tarea es evaluar sobre el terreno las medidas desplegadas y emitir recomendaciones para reforzar las actuaciones que permitan lograr el control de la enfermedad lo antes posible.

La peste porcina africana es una enfermedad que no afecta a las personas, ni por contacto con los animales ni por ingesta de productos derivados de ellos. Pero está considerada por la Unión Europea como una enfermedad de categoría A, por lo que se deben adoptar medidas precisas para lograr su control y erradicación lo antes posible en las zonas afectadas. El brote no afecta a las personas, pero ya está teniendo consecuencias económicas en las exportaciones de cerdo a países de la UE. Para ello, el Govern ha anunciado que prepara un paquete de ayudas para que el sector afectado pueda afrontar esta crisis, que ha tirado los precios del porcino catalán hasta un 17% en los últimos días.