El año que el 4 de octubre duró diez días Los habitantes de España, Portugal e Italia se fueron a dormir el 4 de octubre de 1582 para despertarse el día 15

El 4 de octubre de 1582 los habitantes de España, Portugal e Italia se fueron a dormir.... para despertarse diez días después; exactamente el día 15 de octubre. Fue el último día del calendario juliano en los países que adoptaron la reforma propuesta por el Papa Gregorio XIII; un 'mero' procedimiento administrativo. La reforma, llevada a cabo mediante la bula 'Inter gravissimas' (dictada el 24 de febrero de 1582), ordenó que, después del jueves 4 de octubre de 1582, al día siguiente, fuera 15 de octubre, eliminando de un plumazo los días entre el 5 y el 14 de octubre. Este cambio fue implementado para sincronizar el calendario con el movimiento de la Tierra.

El calendario juliano -introducido en Europa por Julio César, quien se basó en el egipcio- establecía la duración del año en 365 días y 6 horas cuando, en realidad, era de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos, lo que suponía que cada año la fecha oficial se atrasaba 11 minutos y 15 segundos respecto a la astronómica (el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta al Sol). Una diferencia, de unos 11 minutos, que en los más de 1.600 años que el calendario juliano había estado en vigor había acumulado un desfase de casi 10 días en 1582. El Papa Gregorio XIII decretó la adopción del nuevo calendario para solucionar este 'problemilla'.

El calendario gregoriano fue aprobado en septiembre de 1580, aunque su aplicación se retrasó hasta octubre de 1582. La medida no fue muy popular en un primer momento. Solo España, Portugal e Italia la aplicaron. Los países católicos adoptaron el nuevo modelo en los años siguientes, mientras que la mayoría siguió usando sus propios calendarios. Francia no lo implantó hasta 1682. Alemania, hasta 1700. Hasta 1752, Inglaterra. Hasta 1873, Japón y Rusia, hasta 1918. Aún hoy en día, en los países que no son de tradición cristiana, se mantiene un sistema dual en el que el calendario católico es utilizado de manera paralela al propio.

Como dato curioso, entre otros, aquella tarde noche murió Santa Teresa de Jesús; por eso se celebra su festividad el 15 de octubre, aunque muriera el día 4. Y es que el 5 de octubre de 1582, el 'dies natalis' de Santa Teresa de Jesús a la vida eterna, no existió.

